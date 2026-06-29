Varenne Capital Partners establece su presencia regional en el DIFC

DUBÁI, 29 de junio de 2026 (WAM) — Varenne Capital Partners ha anunciado la apertura de una nueva oficina en el Centro Financiero Internacional de Dubái (DIFC, por sus siglas en inglés) con la creación de Varenne Capital Ltd, una filial de propiedad íntegramente emiratí regulada por la Autoridad de Servicios Financieros de Dubái (DFSA).

Tras consolidar su actividad en Europa, la expansión de Varenne Capital hacia Emiratos Árabes Unidos marca una nueva etapa en su desarrollo internacional y supone su implantación en uno de los centros financieros más dinámicos y orientados al futuro del mundo.

«Nos complace anunciar la apertura de nuestra oficina en el DIFC, un centro financiero internacional de referencia que ofrece la energía, el talento y las conexiones que una firma como la nuestra necesita para seguir creciendo», afirmó Giuseppe Perrone, cofundador y presidente de Varenne Capital Partners. «La iniciativa estará liderada por Giacomo de Nardis, uno de los profesionales más veteranos de la firma. Sus más de 15 años de trayectoria en Varenne y su profunda implicación en nuestro proceso de inversión lo convierten en la persona idónea para representar a la empresa en esta nueva etapa».

Por su parte, Giacomo de Nardis, consejero delegado y director de Varenne Capital Ltd, señaló: «Dubái se ha consolidado como uno de los ecosistemas financieros más dinámicos e innovadores del mundo, al reunir talento excepcional, una sólida capacidad tecnológica y un espíritu de ambición que lo distingue. Es un entorno extraordinario del que formar parte y me enorgullece representar a Varenne Capital en la región».

El director de Desarrollo de Negocio de la Autoridad del DIFC, Salmaan Jaffery, declaró: «Damos la bienvenida a Varenne Capital Partners al DIFC con motivo del establecimiento de sus operaciones en la región. Su decisión de instalarse aquí refleja la solidez de nuestra reputación como destino preferente para las entidades financieras reguladas a escala internacional. Su trayectoria consolidada y su riguroso enfoque de inversión aportan mayor credibilidad y experiencia a nuestra comunidad de gestores de activos».