La Organización Internacional de Caridad rehabilita un complejo educativo y refuerza el sector sanitario en Siria

AJMÁN, 29 de junio de 2026 (WAM) — Por directrices del jeque Humaid bin Rashid Al Nuaimi, miembro del Consejo Supremo y gobernante de Ajmán, la Organización Internacional de Caridad (International Charity Organisation, ICO) continúa desarrollando proyectos humanitarios y de desarrollo en la República Árabe Siria como parte de sus esfuerzos por apoyar a las comunidades y mejorar su calidad de vida mediante iniciativas esenciales en los ámbitos de la educación y la sanidad.

En este contexto, la organización anunció la finalización de un proyecto de rehabilitación del Complejo Educativo Al Lataminah, en la provincia siria de Hama. El complejo, integrado por cinco escuelas, está llamado a convertirse en un centro de aprendizaje que fomente la educación y el conocimiento y proporcione un entorno adecuado para los estudiantes.

En el ámbito sanitario, la Organización Internacional de Caridad apoyó al Hospital Nacional de Al Raqa mediante el suministro de diverso equipamiento y material médico para las áreas de maternidad y pediatría. Entre los equipos entregados figuran camas para unidades de cuidados intensivos, respiradores, un ecógrafo para ginecología, analizadores de electrolitos, una unidad de electrocirugía, un laboratorio de bioquímica y una estación de suministro de oxígeno.

Asimismo, los departamentos de pediatría y neonatología fueron dotados de respiradores, incubadoras, lámparas quirúrgicas, equipos de anestesia, dispositivos de aspiración, monitores para pacientes, otoscopios, localizadores de venas y termómetros sin contacto, reforzando así la capacidad del hospital para prestar una atención sanitaria integral.

El secretario general de la organización, Khalid Abdulwahab Al Khaja, afirmó que estos proyectos reflejan el compromiso del jeque Humaid bin Rashid Al Nuaimi con la puesta en marcha de iniciativas humanitarias destinadas a mejorar las condiciones de vida de las personas necesitadas y a fortalecer las bases de la estabilidad y el desarrollo de las comunidades.

Al Khaja expresó además su más profundo agradecimiento al gobernante de Ajmán por su continuo respaldo a los proyectos humanitarios, especialmente en Siria, incluidos los programas educativos y el apoyo a infraestructuras sanitarias esenciales que devuelven la esperanza a quienes más lo necesitan y contribuyen a mejorar su calidad de vida.