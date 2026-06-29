Emiratos autoriza de nuevo los viajes de sus ciudadanos a Líbano a partir del 29 de junio

ABU DABI, 29 de junio de 2026 (WAM) — El Ministerio de Asuntos Exteriores de Emiratos Árabes Unidos anunció que, a partir del lunes 29 de junio de 2026, los ciudadanos emiratíes podrán volver a viajar a la República Libanesa.

El ministerio subrayó que será obligatorio registrarse en el servicio Twajudi antes de viajar. Los ciudadanos emiratíes no podrán salir del país a través de los puntos oficiales de salida hasta haber completado dicho registro. Asimismo, advirtió de que el incumplimiento de este requisito podría dar lugar a la suspensión de los trámites de viaje y a responsabilidades legales.

Los viajeros deberán facilitar toda la información requerida por el servicio Twajudi, incluido su lugar de residencia en Líbano y los datos de una persona de contacto para casos de emergencia. Además, deberán notificar al Ministerio de Asuntos Exteriores su regreso a Emiratos Árabes Unidos a través del mismo servicio y actualizar sus datos en caso de cualquier cambio.

En situaciones de emergencia, el ministerio recomendó a los ciudadanos emiratíes ponerse en contacto con la línea de asistencia para nacionales en el extranjero, disponible en el número +971 80024, con el fin de garantizar una respuesta rápida y la prestación oportuna de asistencia.