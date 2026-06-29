El subsecretario de Asuntos Exteriores recibe las cartas credenciales del nuevo embajador de Maldivas

ABU DABI, 29 de junio de 2026 (WAM) — Omar Obaid Alhesan Alshamsi, subsecretario del Ministerio de Asuntos Exteriores de Emiratos Árabes Unidos, recibió una copia de las cartas credenciales de Thoriq Ibrahim, nuevo embajador de la República de Maldivas ante Emiratos Árabes Unidos.

Alshamsi deseó al embajador éxito en el desempeño de sus funciones y reiteró el compromiso de Emiratos Árabes Unidos de seguir ampliando la cooperación con Maldivas en diversos ámbitos, en beneficio de los intereses comunes de ambos países y de sus pueblos.

Por su parte, Thoriq Ibrahim destacó la destacada posición regional e internacional de Emiratos Árabes Unidos bajo el liderazgo del presidente, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, y expresó su deseo de seguir fortaleciendo y desarrollando las relaciones bilaterales en distintos sectores.

Emiratos Árabes Unidos y Maldivas mantienen una sólida asociación bilateral y unas relaciones que continúan ampliándose en diversos ámbitos, entre ellos la acción climática multilateral, la sostenibilidad ambiental, el turismo y las energías renovables.