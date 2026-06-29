El Club de Prensa de Dubái acoge un taller especializado sobre las normas aplicables a los contenidos de los medios en Emiratos

DUBÁI, 29 de junio de 2026 (WAM) — El Club de Prensa de Dubái, en colaboración con la Autoridad Nacional de Medios (National Media Authority), organizó un taller especializado titulado «Las normas sobre contenidos de los medios en Emiratos Árabes Unidos», dentro de su ciclo Media Workshops. La sesión fue impartida por Mohammed Saeed Al Shehhi, vicepresidente de la Autoridad Nacional de Medios, y contó con la asistencia de Nehal Badri, secretaria general del Consejo de Medios de Dubái; Maryam Al Mulla, directora del Club de Prensa de Dubái; además de destacadas figuras del sector, creadores de contenido y especialistas de la industria.

Con motivo del encuentro, Mona Ghanem Al Marri, vicepresidenta y directora general del Consejo de Medios de Dubái y presidenta del Club de Prensa de Dubái, elogió los esfuerzos de la Autoridad Nacional de Medios por modernizar el marco legislativo y regulador del sector.

Al Marri señaló que este proceso de modernización favorece un entorno mediático avanzado que impulsa la creatividad y la innovación, reforzando la competitividad de Emiratos Árabes Unidos como centro regional y mundial de la industria de los medios.

«El Club de Prensa de Dubái mantiene su compromiso de ofrecer plataformas especializadas que contribuyan a ampliar el conocimiento sobre la legislación y las políticas nacionales en materia de medios, permitiendo a los profesionales del sector mantenerse al día de la rápida evolución del panorama mediático tanto a nivel nacional como internacional. Este taller, organizado en colaboración con la Autoridad Nacional de Medios, pone de relieve la importancia de comprender de forma conjunta las normas sobre contenidos mediáticos adoptadas en Emiratos Árabes Unidos.

Ello contribuirá a impulsar la producción de contenidos responsables y profesionales que reflejen los valores de la sociedad emiratí y nuestra identidad nacional, consolidando la posición de Emiratos como referente en el desarrollo de un sector mediático equilibrado, influyente y orientado al futuro», afirmó.

Durante el taller, Mohammed Saeed Al Shehhi presentó el marco legislativo que regula el sector de los medios en Emiratos Árabes Unidos, en particular la Ley de Regulación de los Medios y su nuevo reglamento ejecutivo, aprobado en 2023.

Al Shehhi explicó que este constituye un marco jurídico moderno diseñado para adaptarse a la rápida transformación del panorama mediático, al tiempo que fomenta un entorno flexible, favorable a la inversión y orientado a facilitar la producción de contenidos locales de alta calidad, acordes con los valores nacionales y con los estándares profesionales reconocidos internacionalmente.

Asimismo, subrayó que el desarrollo de contenidos mediáticos responsables constituye un elemento esencial para fortalecer la confianza del público y consolidar un entorno informativo profesional y creíble. En este sentido, precisó que las normas establecidas por la legislación emiratí no pretenden limitar la creatividad, sino regularla y potenciarla dentro de un marco claro que proteja la identidad nacional, salvaguarde la sociedad y refuerce la imagen, los logros y el prestigio internacional de Emiratos Árabes Unidos.

El taller abordó también las principales características del nuevo ecosistema mediático del país, incluida la Ley de Regulación de los Medios, su reglamento ejecutivo, las resoluciones del Consejo de Ministros sobre infracciones administrativas y sanciones, las tasas aplicables a los servicios de medios, así como las decisiones regulatorias relativas a sectores emergentes como los medios digitales, los videojuegos, la inteligencia artificial y las plataformas de contenidos bajo demanda.

Por su parte, Maryam Al Mulla agradeció a Mohammed Saeed Al Shehhi su exhaustiva presentación sobre el marco legislativo y regulador del sector, así como la explicación detallada de las normas sobre contenidos y de las políticas que regulan la actividad de los medios en las distintas plataformas.

Al Mulla afirmó que este taller refleja el compromiso del Club de Prensa de Dubái con la creación de espacios de diálogo directo e intercambio de conocimientos con responsables nacionales y responsables de la toma de decisiones, ayudando a periodistas y creadores de contenido a mantenerse informados sobre los cambios legislativos y profesionales que configuran el sector.

Añadió que esta labor contribuye a promover la producción de contenidos responsables que reflejen los valores y la visión mediática de Emiratos Árabes Unidos, y destacó que la colaboración entre el Club de Prensa de Dubái y la Autoridad Nacional de Medios constituye un modelo exitoso de cooperación institucional orientado a desarrollar un ecosistema mediático más profesional y preparado para el futuro.

Durante el taller también se abordaron las salvaguardias destinadas a proteger a la sociedad frente a contenidos perjudiciales, entre ellas la lucha contra la desinformación y las noticias falsas, la verificación de la información mediante fuentes oficiales, el respeto a la privacidad de las personas, la protección de los menores frente a contenidos inapropiados y la prohibición de materiales de carácter incitador.