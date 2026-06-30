El primer tren de pasajeros de Etihad Rail procedente de Fujairah llega a Abu Dabi

ABU DABI, 30 de junio de 2026 (WAM) — El primer servicio de pasajeros de Etihad Rail llegó a Abu Dabi procedente de Fujairah, en un nuevo hito para la red nacional de transporte de Emiratos Árabes Unidos.

El viaje inaugural de prueba partió de la estación de Fujairah y llegó a la estación de Mohamed bin Zayed City, en Abu Dabi, en un ambiente festivo que reflejó la importancia de este acontecimiento. Los pasajeros expresaron su satisfacción por haber participado en este recorrido histórico y destacaron la moderna experiencia de viaje que ofrece el tren, al combinar velocidad, comodidad y fiabilidad.

La puesta en marcha de esta fase de pruebas marca el inicio de una nueva etapa para la red ferroviaria nacional de Emiratos Árabes Unidos. A partir del 30 de septiembre comenzará la ampliación del servicio de pasajeros, que conectará Abu Dabi, Dubái, Al Dhaid y Fujairah. Posteriormente, en diciembre de 2026, la red se extenderá a las estaciones de la región de Al Dhafra y, en marzo de 2027, llegará también a Sharjah.