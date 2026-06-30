Emiratos reduce los precios de los combustibles para julio

ABU DABI, 30 de junio de 2026 (WAM) — El Comité de Precios de los Combustibles de Emiratos Árabes Unidos ha aprobado una reducción de los precios de los carburantes para julio de 2026, con tarifas inferiores a las de junio, en línea con la evolución de los mercados internacionales.

Los nuevos precios serán los siguientes:

• Super 98: 3,40 dirhams por litro.

• Special 95: 3,29 dirhams por litro.

• E-Plus 91: 3,21 dirhams por litro.

• Diésel: 3,60 dirhams por litro.

Se espera que esta nueva rebaja contribuya a reducir los costes operativos en diversos sectores económicos, especialmente en el transporte y la logística, además de beneficiar tanto a los conductores como a las empresas vinculadas al transporte y a las cadenas de suministro.