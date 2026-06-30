Emiratos condena los ataques israelíes contra Quneitra y Daraa y reitera su rechazo a cualquier vulneración de la soberanía siria

ABU DABI, 30 de junio de 2026 (WAM) — Emiratos Árabes Unidos ha condenado en los términos más enérgicos los ataques israelíes, incluidas las incursiones en territorio sirio en las provincias de Quneitra y Daraa, así como el bombardeo de la zona con artillería, y ha reiterado su rechazo categórico a cualquier vulneración de la soberanía de la República Árabe Siria o a cualquier amenaza contra su seguridad y estabilidad.

En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores subrayó que las continuas incursiones de Israel en territorio sirio constituyen una flagrante violación del derecho internacional y del Acuerdo de Separación de Fuerzas de 1974 entre Siria e Israel, cuyo cumplimiento, recordó, es una obligación para Israel.

El ministerio reafirmó la firme posición de Emiratos Árabes Unidos en apoyo de la estabilidad y la integridad territorial de Siria, y reiteró su solidaridad con el pueblo sirio y su respaldo a todos los esfuerzos destinados a hacer realidad sus aspiraciones de seguridad, paz, dignidad, convivencia pacífica y desarrollo.

Asimismo, Emiratos instó a la comunidad internacional a actuar de inmediato para poner fin a los reiterados ataques contra territorio sirio y frenar la escalada, así como cualquier acción que pueda incrementar las tensiones regionales y poner en peligro la paz y la seguridad tanto regionales como internacionales.