El Ministerio del Interior aborda con la Policía portuguesa el refuerzo de la cooperación contra el fraude cibernético

ABU DABI, 30 de junio de 2026 (WAM) — El Ministerio del Interior de Emiratos Árabes Unidos celebró una reunión virtual con una delegación de la Policía de Portugal para intercambiar experiencias en la lucha contra el fraude cibernético y analizar las mejores prácticas y las soluciones tecnológicas más innovadoras en este ámbito.

Durante el encuentro, el ministerio destacó que combatir el fraude cibernético requiere una acción coordinada, un fortalecimiento de la cooperación internacional y un mayor intercambio de conocimientos entre las instituciones públicas y el sector privado, elementos que contribuyen a mejorar los sistemas de protección digital y reforzar la confianza de la ciudadanía en el entorno digital.

Asimismo, recordó que su pertenencia a la Global Anti-Scam Alliance (GASA) refleja el compromiso de Emiratos Árabes Unidos con una acción internacional coordinada frente a los fraudes transfronterizos, en línea con los objetivos nacionales de reforzar la seguridad digital.

La reunión sirvió también para examinar diversas iniciativas y soluciones tecnológicas destinadas a concienciar a la población sobre los riesgos del fraude cibernético y las nuevas modalidades de estafa, así como para analizar mecanismos que permitan aprovechar las tecnologías más avanzadas con el fin de reforzar las medidas preventivas.

Al término del encuentro, ambas partes reafirmaron la importancia de mantener una coordinación permanente, fomentar el intercambio de conocimientos y explorar nuevas oportunidades de cooperación para combatir el fraude cibernético y desarrollar soluciones que protejan a las personas frente a amenazas cada vez más sofisticadas.