El presidente de Paraguay recibe a Al Zeyoudi y reafirma su compromiso de ampliar la asociación económica con Emiratos

ASUNCIÓN, 30 de junio de 2026 (WAM) — El presidente de Paraguay, Santiago Peña, recibió al ministro de Comercio Exterior de Emiratos Árabes Unidos, Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, y a la delegación que lo acompaña durante su visita oficial a Asunción. En el encuentro también estuvo presente el embajador de Emiratos en Paraguay, Sagheer Al Ahbabi.

Al Zeyoudi transmitió al presidente Peña los saludos del presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan; del jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente, primer ministro y gobernante de Dubái; y del jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente, vice primer ministro y presidente de la Corte Presidencial, junto con sus mejores deseos de progreso y prosperidad para Paraguay y su pueblo.

Por su parte, Peña envió sus saludos a los dirigentes emiratíes y reafirmó el compromiso de Paraguay de ampliar la cooperación comercial y en materia de inversiones con Emiratos Árabes Unidos, en consonancia con el creciente impulso de las relaciones bilaterales y el fortalecimiento de la asociación económica entre ambos países.

El mandatario destacó la importancia de aprovechar las ventajas competitivas y la posición estratégica de Paraguay y Emiratos para incrementar los flujos comerciales y de inversión, crear nuevas oportunidades de cooperación para el sector privado y respaldar los objetivos económicos y de desarrollo compartidos.

Al Zeyoudi encabezó una delegación de alto nivel integrada por representantes gubernamentales, empresarios y directivos de varias compañías emiratíes.

Durante la visita mantuvo reuniones con altos responsables paraguayos, entre ellos el ministro de Relaciones Exteriores, Rubén Ramírez Lezcano; el ministro de Industria y Comercio, Marco Riquelme; y el asesor ministerial del Gabinete Civil de la Presidencia de la República, Rodrigo Maluff.

La agenda incluyó además la celebración del Foro Empresarial Emiratos-Paraguay, al que asistieron el presidente Peña, Al Zeyoudi, Riquelme, Maluff, altos cargos gubernamentales, empresarios y representantes del sector privado de ambos países.

Los participantes analizaron oportunidades de cooperación en sectores prioritarios como la tecnología, los servicios digitales, las energías renovables, la agricultura, la industria alimentaria, la logística, el transporte, la minería, la sanidad y los servicios financieros, al tiempo que destacaron el papel fundamental del sector privado para impulsar la cooperación económica y convertir las oportunidades en alianzas sostenibles.

Las conversaciones se centraron en ampliar la cooperación en sectores de alto valor añadido, fortalecer las asociaciones comerciales y de inversión y aprovechar el creciente dinamismo de las relaciones bilaterales, consolidando la posición de ambos países como socios económicos que conectan Oriente Próximo y Sudamérica.

Al Zeyoudi afirmó que Paraguay constituye un socio económico importante para Emiratos Árabes Unidos en Sudamérica y ofrece importantes oportunidades para ampliar la cooperación en sectores que favorecen la diversificación económica y generan nuevas plataformas de crecimiento para el sector privado.

«Esperamos llevar nuestras relaciones económicas con Paraguay y con los países del Mercosur a un nivel más avanzado, contribuyendo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, reforzando la resiliencia de las cadenas de suministro y consolidando la posición de Emiratos Árabes Unidos como puente global para el comercio y la inversión entre Oriente y Occidente», señaló.

Añadió que Emiratos continúa ampliando su red mundial de asociaciones económicas mediante el desarrollo de corredores comerciales y de inversión más eficientes y sostenibles, y destacó que el potencial económico y la ubicación estratégica de Paraguay lo convierten en un socio prometedor a largo plazo.

Por su parte, el ministro de Industria y Comercio, Marco Riquelme, afirmó que las relaciones económicas con Emiratos Árabes Unidos experimentan un rápido crecimiento, traducido en proyectos e inversiones concretas, y señaló que existen amplias oportunidades para ampliar la cooperación en comercio, inversión, industria y seguridad alimentaria.

Riquelme calificó la visita de la delegación emiratí como un hito importante que refleja la confianza mutua y el compromiso compartido de ambos países por fortalecer su asociación económica.

Asimismo, destacó que el Foro Empresarial Emiratos-Paraguay reunió a representantes de los sectores industrial, energético, financiero, logístico, tecnológico y comercial para explorar nuevas oportunidades y establecer alianzas a largo plazo.

El ministro identificó la seguridad alimentaria como uno de los ámbitos con mayor potencial para la cooperación bilateral y afirmó que las reuniones abrirán una nueva etapa de colaboración económica y comercial en beneficio de ambos países.

También animó a las empresas a aprovechar estas oportunidades y convertirlas en inversiones y asociaciones capaces de generar empleo e impulsar el crecimiento económico, al tiempo que subrayó que corresponde a los gobiernos crear un entorno favorable, mientras que el sector privado desempeña el papel protagonista en la materialización de esas oportunidades.

El comercio no petrolero entre Emiratos Árabes Unidos y Paraguay alcanzó los 249,2 millones de dólares en 2025, un 53,8 % más que en 2024, reflejando el creciente dinamismo de las relaciones económicas y el aumento de la confianza entre las comunidades empresariales de ambos países.

La visita forma parte de los esfuerzos de Emiratos Árabes Unidos por reforzar su presencia económica en mercados internacionales con alto potencial y diversificar sus alianzas comerciales y de inversión mediante el programa de Acuerdos de Asociación Económica Integral (CEPA, por sus siglas en inglés), consolidando así su posición como centro mundial del comercio y la inversión y como puente entre los mercados regionales e internacionales.

La delegación emiratí estuvo integrada por representantes de organismos públicos y entidades privadas, así como de empresas de los sectores de la tecnología, los servicios digitales, las energías renovables, la agricultura, la industria alimentaria, la logística, el transporte, la minería, la sanidad, los servicios financieros y las soluciones de seguridad.