El presidente de Hungría recibe al embajador de Emiratos con motivo del fin de su misión diplomática

BUDAPEST, 30 de junio de 2026 (WAM) — El presidente de Hungría, Tamás Sulyok, recibió al embajador de Emiratos Árabes Unidos en el país, Saud Hamad Al Shamsi, con motivo de la finalización de su misión diplomática.

Al Shamsi trasladó al presidente húngaro los saludos del presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan; del jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente, primer ministro y gobernante de Dubái; y del jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente, vice primer ministro y presidente de la Corte Presidencial, junto con sus mejores deseos de progreso y prosperidad para el Gobierno y el pueblo de Hungría.

Por su parte, el presidente Sulyok transmitió sus saludos al jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, al jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum y al jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, y expresó sus deseos de continuo desarrollo y prosperidad para el Gobierno y el pueblo de Emiratos Árabes Unidos.

El presidente húngaro elogió la labor desempeñada por el embajador durante su mandato para fortalecer las relaciones bilaterales y le deseó éxito en sus nuevas responsabilidades.

A su vez, Al Shamsi expresó su agradecimiento a las instituciones gubernamentales de Hungría por su contribución al éxito de su misión diplomática y por el apoyo prestado al fortalecimiento de las relaciones entre ambos países.