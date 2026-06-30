La Escuela de Tecnología Aplicada de Sharjah, entre las diez mejores del mundo por su promoción de hábitos de vida saludables

ABU DABI, 30 de junio de 2026 (WAM) — La organización T4 Education ha incluido a la Escuela de Tecnología Aplicada (Applied Technology Schools) de Sharjah entre las diez mejores del mundo en la categoría Supporting Healthy Lives de los World's Best School Prizes 2026, convirtiéndose en el único centro educativo de Emiratos Árabes Unidos seleccionado en esta categoría.

El reconocimiento se concedió por un sistema inteligente de dispensación de alimentos desarrollado por estudiantes, que conecta los historiales médicos del alumnado con una máquina expendedora para recomendar opciones de comida adecuadas en función de alergias y otras condiciones médicas, promoviendo así hábitos de alimentación más saludables en los centros educativos.

El presidente del Patronato del Instituto de Tecnología Aplicada y director general del Centro de Educación y Formación Técnica y Profesional de Abu Dabi, Mubarak Saeed Al Shamsi, afirmó que este logro refleja el compromiso del centro con el impulso de la innovación y la formación de talento nacional altamente competitivo.

Los World's Best School Prizes, organizados por T4 Education, reconocen a centros educativos de todo el mundo por iniciativas que generan un impacto positivo en sus comunidades.