Egipto reafirma su apoyo a la ampliación de la cooperación con empresas energéticas de Emiratos

EL CAIRO, 30 de junio de 2026 (WAM) — El ministro egipcio de Petróleo y Recursos Minerales, Karim Badawi, reafirmó el compromiso de su país de fortalecer la cooperación con las empresas emiratíes que operan en el sector energético y de ofrecer un entorno de inversión estable y atractivo que favorezca la expansión de sus inversiones en Egipto, contribuya a incrementar la producción de petróleo y gas y responda a los intereses comunes de ambos países.

Las declaraciones se produjeron durante una reunión con el consejero delegado de la empresa emiratí Dana Gas, Richard Hall, en la que ambas partes analizaron las operaciones de la compañía en Egipto y sus planes para ampliar las actividades de exploración, desarrollo y producción, incluido el aumento de la extracción de gas natural en sus concesiones terrestres del delta del Nilo.

Badawi reiteró el compromiso del Gobierno de respaldar los programas de perforación, exploración y desarrollo, incrementar la producción de los yacimientos existentes y acelerar el desarrollo de nuevos descubrimientos.

Asimismo, expresó el reconocimiento de Egipto por la prolongada asociación estratégica con Dana Gas y subrayó que el ministerio seguirá apoyando a sus socios y colaborando para superar los desafíos que puedan surgir.

El ministro añadió que Egipto está ampliando el uso de tecnologías avanzadas de producción, entre ellas la perforación horizontal y la fracturación hidráulica, con el objetivo de aumentar la producción y maximizar el aprovechamiento de las reservas.

Por su parte, Hall elogió el apoyo prestado por el Ministerio de Petróleo y Recursos Minerales y por los organismos que dependen de él, y señaló que el último programa de perforación de la empresa ha permitido incrementar sus reservas probadas de gas entre un 20 % y un 25 %.

Según explicó, estos resultados han llevado a Dana Gas a incorporar dos nuevos pozos a su programa de exploración para acelerar la producción y aprovechar al máximo el potencial de sus áreas de concesión en Egipto.

Hall expresó además su confianza en el futuro del sector petrolero egipcio y destacó la mejora continua del clima de inversión en el país.