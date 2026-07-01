En representación del presidente de Emiratos, Thani Al Zeyoudi pronuncia el discurso del país en la cumbre del Mercosur

ASUNCIÓN, Paraguay, 1 de julio de 2026 (WAM) - En nombre del presidente, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, ministro de Comercio Exterior, participó en la cumbre del Mercosur, celebrada en Asunción, capital de Paraguay, y que reunió a líderes y jefes de Gobierno de los Estados miembros y socios del bloque.

En su intervención en nombre de Emiratos Árabes Unidos, Al Zeyoudi trasladó los saludos del presidente, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, a los líderes de los países del Mercosur, así como sus deseos de progreso y prosperidad continuos para las naciones y los pueblos del bloque.

Al Zeyoudi reafirmó el compromiso de Emiratos Árabes Unidos de fortalecer la cooperación con los países del Mercosur y de consolidar una asociación estratégica que el país considera un pilar central de un futuro económico compartido con el bloque.

En su discurso, señaló que el mundo atraviesa rápidos cambios geopolíticos que están reconfigurando la economía mundial, lo que brinda a Emiratos Árabes Unidos y a los países del Mercosur la oportunidad de construir una asociación económica equilibrada y sostenible, basada en intereses comunes y en una visión compartida de futuro.

Subrayó la importancia de orientar la inversión estratégica hacia las tecnologías modernas, las industrias del futuro y las nuevas fuentes de energía, junto con la inversión en capacidades y conocimiento, como base para un crecimiento económico sostenible. Asimismo, destacó que el comercio sigue siendo el principal motor del crecimiento, la innovación y la diversificación económica.

Al Zeyoudi añadió que Emiratos Árabes Unidos reafirma su compromiso de concluir un Acuerdo Integral de Asociación Económica con el bloque como marco estratégico que permita a ambas partes aprovechar todo el potencial de su relación económica.

También señaló que el comercio no petrolero entre Emiratos Árabes Unidos y los países del Mercosur alcanzó los 6.200 millones de dólares en 2025, con inversiones y proyectos conjuntos que aportan un valor añadido tangible a las economías de los Estados miembros del bloque.

Explicó que las conversaciones entre Emiratos Árabes Unidos y los países del Mercosur van más allá de la exploración de nuevas áreas de cooperación y buscan definir la próxima etapa de la asociación, incluido el fortalecimiento de la resiliencia de las cadenas de valor alimentarias, el apoyo a la transición energética y el desarrollo de conexiones logísticas que abran nuevos mercados para las industrias y los exportadores de ambas partes.

Al Zeyoudi apuntó además que los acontecimientos geopolíticos mundiales de los últimos cuatro meses han puesto de relieve la importancia de las alianzas internacionales estrechas y la necesidad de mantener un sistema comercial mundial abierto y basado en normas internacionales. Subrayó que ha llegado el momento de que Emiratos Árabes Unidos y los países del Mercosur construyan una asociación que refleje las ambiciones de sus economías, genere beneficios sostenibles para el sector empresarial de ambas partes y favorezca a sus pueblos.

La participación de Emiratos Árabes Unidos en la cumbre del Mercosur forma parte de su estrategia más amplia para ampliar su red de asociaciones económicas integrales con grandes bloques económicos y reforzar su presencia en los mercados mundiales, en línea con su visión de consolidar el comercio y la inversión como motores del crecimiento sostenible.