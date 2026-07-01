Los presidentes de Emiratos y Chad abordan el fortalecimiento de la cooperación bilateral

BU DABI, 1 de julio de 2026 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recibió al presidente de Chad, Mahamat Idriss Déby Itno, quien realiza una visita de trabajo al país.

Ambos dirigentes analizaron la evolución de las relaciones bilaterales en diversos ámbitos, especialmente en los sectores de la economía, el comercio, el desarrollo y las energías renovables, y estudiaron nuevas vías para reforzar la cooperación en apoyo de sus prioridades comunes de desarrollo. Asimismo, reafirmaron su compromiso de seguir fortaleciendo más de cinco décadas de relaciones bilaterales mediante iniciativas que impulsen un crecimiento sostenible y contribuyan a una mayor prosperidad y bienestar para ambos países y sus pueblos.

Durante el encuentro también se abordaron las negociaciones en curso para la firma de un Acuerdo de Asociación Económica Integral (CEPA, por sus siglas en inglés) entre Emiratos Árabes Unidos y Chad, que, una vez concluido, proporcionará un marco clave para reforzar la cooperación económica entre los sectores público y privado de ambos países.

El jeque Mohamed bin Zayed y el presidente Déby Itno intercambiaron además opiniones sobre diversos asuntos regionales e internacionales de interés común.

A su llegada a Emiratos Árabes Unidos, el presidente chadiano fue recibido en el aeropuerto Al Bateen de Abu Dabi por el jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente, vice primer ministro y presidente de la Corte Presidencial.

A la reunión asistieron también el jeque Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente de la Corte Presidencial para Asuntos Especiales; el jeque Mohammed bin Hamad bin Tahnoun Al Nahyan, asesor del presidente de Emiratos Árabes Unidos; el jeque Shakhboot bin Nahyan Al Nahyan, ministro de Estado; Ali bin Hammad Al Shamsi, secretario general del Consejo Supremo de Seguridad Nacional; Rashid Saeed Al Shamsi, embajador de Emiratos Árabes Unidos en Chad; además de varios altos funcionarios.