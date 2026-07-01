Los líderes de Emiratos felicitan a la gobernadora general de Canadá con motivo de la Fiesta Nacional

ABU DABI, 1 de julio de 2026 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, ha enviado un mensaje de felicitación a la gobernadora general de Canadá, Louise Arbour, con motivo de la Fiesta Nacional de su país.
Por su parte, el jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente, primer ministro y gobernante de Dubái, y el jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente, vice primer ministro y presidente de la Corte Presidencial, remitieron mensajes similares de felicitación a la gobernadora general Arbour y al primer ministro, Mark Carney, con motivo de la celebración.