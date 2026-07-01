Los líderes de Emiratos felicitan al presidente de Ruanda con motivo del Día de la Independencia

ABU DABI, 1 de julio de 2026 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, ha enviado un mensaje de felicitación al presidente de Ruanda, Paul Kagame, con motivo del Día de la Independencia de su país.
Por su parte, el jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente, primer ministro y gobernante de Dubái, y el jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente, vice primer ministro y presidente de la Corte Presidencial, remitieron mensajes similares de felicitación al presidente Kagame y al primer ministro, Justin Nsengiyumva, con motivo de la celebración.