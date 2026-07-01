El presidente de Paraguay elogia el modelo económico de Emiratos y sus Acuerdos de Asociación Económica Integral

ASUNCIÓN, 1 de julio de 2026 (WAM) — El presidente de Paraguay, Santiago Peña, afirmó que las relaciones con Emiratos Árabes Unidos atraviesan una etapa de rápido desarrollo y expresó la aspiración de su país de elevarlas a un nuevo nivel basado en la inversión conjunta, la innovación y las alianzas estratégicas a largo plazo, en beneficio de los intereses comunes de ambas naciones.

Las declaraciones fueron realizadas durante el Foro Empresarial Emiratos-Paraguay, celebrado en Asunción, con la participación del ministro de Comercio Exterior de Emiratos Árabes Unidos, Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, además de altos cargos y empresarios de ambos países.

Peña dio la bienvenida a la delegación económica emiratí y subrayó que la visita refleja la solidez de las relaciones bilaterales y da continuidad a los esfuerzos conjuntos emprendidos por ambos países para fortalecer la cooperación económica y comercial.

Asimismo, señaló que la visita realizada el pasado mes de marzo por la ministra de Estado para la Cooperación Internacional de Emiratos Árabes Unidos, Reem bint Ebrahim Al Hashimy, a Paraguay permitió abrir nuevas perspectivas para la cooperación entre los sectores público y privado y revisar oportunidades de inversión en logística, energía, seguridad alimentaria, tecnología, finanzas y turismo.

El presidente paraguayo explicó que las relaciones entre ambos países ya han dado resultados tangibles, entre ellos los avances del proyecto ferroviario respaldado por Emiratos que conectará Asunción con Ypacaraí, la apertura del mercado emiratí a las exportaciones paraguayas de carne de ave y los preparativos para el envío del primer cargamento de carne de vacuno a Emiratos Árabes Unidos, reflejo del creciente dinamismo de la cooperación comercial.

Peña elogió el modelo económico de Emiratos Árabes Unidos y su éxito al consolidarse como un centro mundial para el comercio y la inversión gracias a su política de apertura económica, así como el programa de Acuerdos de Asociación Económica Integral (CEPA, por sus siglas en inglés) y su capacidad para atraer inversión extranjera directa.

El mandatario hizo un llamamiento a ampliar la cooperación bilateral hacia ámbitos como las infraestructuras, la logística, las energías limpias, el hidrógeno verde y los centros de datos, además de reforzar las alianzas en materia de seguridad alimentaria y desarrollar mecanismos de financiación para proyectos conjuntos.

También destacó que ambos gobiernos trabajan para crear un entorno favorable que impulse al sector privado y señaló que convertir las oportunidades existentes en inversiones y proyectos exitosos dependerá de las alianzas entre las empresas de los dos países.

Peña afirmó que la visita de la delegación emiratí marca el inicio de una nueva etapa en las relaciones bilaterales, basada en la inversión, la innovación y la promoción del desarrollo sostenible en beneficio de ambos pueblos.

Por último, destacó que Paraguay ofrece un entorno atractivo para la inversión, respaldado por sólidos indicadores económicos, entre ellos la obtención del grado de inversión, una previsión de crecimiento económico superior al 4 % para este año, bajos niveles de inflación y desempleo y un crecimiento récord de su mercado de capitales.