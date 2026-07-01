El Consejo Ministerial para la Inteligencia Artificial y el Desarrollo, presidido por Mansour bin Zayed, revisa los planes para incorporar la IA agéntica en las operaciones del Gobierno federal

ABU DABI, 1 de julio de 2026 (WAM) — El jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente, vice primer ministro y presidente de la Corte Presidencial, presidió la reunión del Consejo Ministerial para la Inteligencia Artificial y el Desarrollo, celebrada en Qasr Al Watan, en Abu Dabi.

Durante la reunión, el Consejo examinó los avances del proyecto para incorporar la IA agéntica (Agentic AI) en el Gobierno federal y analizó el calendario previsto para su implantación, así como sus objetivos, fases y líneas de ejecución.

Asimismo, abordó varios proyectos destinados a impulsar el programa de transformación gubernamental mediante la adopción de soluciones avanzadas de inteligencia artificial en distintos ámbitos de la Administración, entre ellos la gestión empresarial, la gobernanza corporativa, la ciberseguridad y otros sectores gubernamentales de Emiratos Árabes Unidos.

El Consejo también revisó los resultados de diversos estudios destinados a evaluar los avances registrados en distintos sectores nacionales, incluidos los últimos datos sobre el mercado laboral, las reservas estratégicas del país de productos esenciales y otros asuntos de carácter estratégico y prioritario.

En materia legislativa, los asistentes analizaron propuestas de actualización normativa y modificaciones regulatorias en diversos ámbitos, entre ellos el sistema de residencia y visados, los servicios públicos y los recursos humanos de la Administración.

La reunión abordó además las solicitudes presentadas por el Consejo Nacional Federal relacionadas con las políticas de emiratización en el sector privado y con el seguro médico. Asimismo, el Consejo examinó las recomendaciones del órgano legislativo sobre la admisión de estudiantes en programas de educación superior, becas y ayudas, la seguridad y fluidez del tráfico, la regulación del sector estadístico y de los datos abiertos, el refuerzo de la competitividad del país y la protección de la familia y su estructura.