El presidente de Emiratos recibe una llamada telefónica del presidente de Siria

ABU DABI, 1 de julio de 2026 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recibió una llamada telefónica del presidente de Siria, Ahmed Al Sharaa.

Durante la conversación, ambos dirigentes abordaron las relaciones fraternales entre Emiratos Árabes Unidos y Siria y analizaron las vías para reforzar la cooperación, especialmente en los ámbitos del desarrollo, la economía y la inversión, en apoyo de las prioridades de desarrollo de ambos países y del bienestar y la prosperidad de sus pueblos.

Asimismo, intercambiaron opiniones sobre diversos asuntos regionales de interés común, en particular sobre la evolución de la situación en Oriente Próximo y los esfuerzos en curso para reforzar la seguridad, la estabilidad y la paz en la región en beneficio de todos sus pueblos.