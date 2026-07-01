Noura Al Kaabi visita Barbados para impulsar la cooperación bilateral

BARBADOS, 1 de julio de 2026 (WAM) — La ministra de Estado de Emiratos Árabes Unidos, Noura bint Mohamed Al Kaabi, concluyó una visita oficial a Barbados como parte de una gira por el Caribe destinada a reforzar la cooperación bilateral en diversos sectores prioritarios.

Durante la visita, Al Kaabi se reunió con la primera ministra de Barbados, Mia Amor Mottley, a quien trasladó los saludos del jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente, primer ministro y gobernante de Dubái, y del jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente, vice primer ministro y presidente de la Corte Presidencial, junto con sus mejores deseos de progreso y prosperidad para el Gobierno y el pueblo de Barbados.

Por su parte, la primera ministra Mottley envió sus saludos al jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum y al jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, al tiempo que expresó sus deseos de continuo desarrollo y prosperidad para el liderazgo, el Gobierno y el pueblo de Emiratos Árabes Unidos.

Las conversaciones se centraron en las vías para fortalecer las relaciones entre Emiratos Árabes Unidos y Barbados en ámbitos como el comercio, la transformación digital, el desarrollo sostenible y la inversión, así como en la identificación de nuevas oportunidades para ampliar la asociación bilateral. Ambas partes intercambiaron además puntos de vista sobre diversos acontecimientos regionales e internacionales de interés común.

Al Kaabi mantuvo también reuniones con el ministro principal de Asuntos Exteriores y Comercio Exterior de Barbados, Christopher Peter Sinckler, y con el ministro de Innovación, Industria, Ciencia y Tecnología, Jonathan Reid.

Los encuentros abordaron el fortalecimiento de la coordinación en el marco de los foros multilaterales y el impulso de las relaciones bilaterales. Ambas partes reafirmaron su compromiso de promover el diálogo y reforzar la cooperación económica para incrementar el comercio y favorecer un crecimiento sostenible a largo plazo.

«Las relaciones bilaterales entre Emiratos Árabes Unidos y Barbados se sustentan en el respeto mutuo y en una ambición compartida», afirmó Al Kaabi. «Esta visita refleja nuestro compromiso de transformar el diálogo en acciones concretas y de construir una asociación que responda a los intereses comunes de ambos países y de sus pueblos».

La visita forma parte de la agenda de Al Kaabi con los países del Caribe y pone de relieve el compromiso de Emiratos Árabes Unidos de reforzar su presencia diplomática y económica a escala internacional.

Durante la visita estuvo acompañada por Omar Shehadeh, enviado del ministro de Asuntos Exteriores para los Estados del Caribe y el Pacífico.