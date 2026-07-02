El presidente de Emiratos reestructura el Consejo Internacional Humanitario y Filantrópico bajo la presidencia de Theyab bin Mohamed bin Zayed

ABU DABI, 2 de julio de 2026 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, ha emitido el Decreto Federal n.º 94 de 2026 por el que se reestructura el Consejo Internacional Humanitario y Filantrópico, presidido por el jeque Theyab bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente de la Corte Presidencial para Asuntos de Desarrollo y de los Héroes Caídos.

De acuerdo con el decreto, el Consejo estará integrado por el ministro de Comercio Exterior, Thani bin Ahmed Al Zeyoudi; la ministra de Estado para la Cooperación Internacional, Reem bint Ebrahim Al Hashimy; el ministro de Estado del Ministerio de Asuntos Exteriores, el jeque Shakhboot bin Nahyan Al Nahyan; el ministro de Estado del Ministerio de Asuntos Exteriores, Saeed bin Mubarak Al Hajeri; el secretario general de Erth Zayed Philanthropies, Mugheer Khamis Al Khaili; el presidente de la Agencia de Ayuda de Emiratos Árabes Unidos, Tareq Ahmed Al Ameri; y el director general del Fondo de Abu Dabi para el Desarrollo, Mohamed Saif Al Suwaidi.

El Consejo Internacional Humanitario y Filantrópico fue creado en enero de 2024 mediante un decreto federal emitido por el presidente, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan. El organismo depende del presidente de la Corte Presidencial y tiene el mandato de supervisar todos los asuntos relacionados con la acción humanitaria internacional.