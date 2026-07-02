El enviado del ministro de Asuntos Exteriores para los Estados del Caribe y el Pacífico visita Belice para impulsar la cooperación bilateral

ABU DABI, 2 de julio de 2026 (WAM) — Omar Shehadeh, enviado del ministro de Asuntos Exteriores para los Estados del Caribe y el Pacífico, concluyó una visita oficial a Belice durante la que abordó distintas vías para fortalecer las relaciones bilaterales y ampliar la cooperación entre ambos países en diversos ámbitos prioritarios.

Durante la visita, Shehadeh, acompañado por Salem Rashed Al Owais, embajador no residente de Emiratos Árabes Unidos en Belice, se reunió con el primer ministro beliceño, John Briceño, y con la directora ejecutiva del Ministerio de Asuntos Exteriores y Comercio Exterior, Amalia Mai. En los encuentros se analizaron oportunidades para impulsar la cooperación bilateral y se intercambiaron puntos de vista sobre cuestiones de interés común, especialmente en materia de transformación digital y sobre la propuesta de un Acuerdo de Asociación Económica Integral (CEPA, por sus siglas en inglés) entre Emiratos Árabes Unidos y la Comunidad del Caribe (CARICOM).

Al término de la visita, Shehadeh afirmó: «Nuestras conversaciones con el Gobierno de Belice han puesto de manifiesto la sólida base sobre la que se sustentan las relaciones bilaterales. La propuesta de un CEPA entre Emiratos Árabes Unidos y CARICOM representa una oportunidad para abrir nuevas vías de comercio e inversión, y estamos comprometidos a trabajar estrechamente con Belice y sus socios regionales para desarrollar un marco que genere beneficios económicos duraderos».

Las conversaciones también abordaron la propuesta de Acuerdo de Asociación Económica Integral entre Emiratos Árabes Unidos y CARICOM, analizando su potencial para reforzar los vínculos comerciales y de inversión, ampliar la cooperación económica y crear nuevas oportunidades de crecimiento y desarrollo sostenibles en toda la región del Caribe.

La visita sirvió asimismo para presentar varias iniciativas internacionales organizadas por Emiratos Árabes Unidos e invitar a los responsables beliceños a participar en próximos encuentros, entre ellos la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua 2026, que Emiratos Árabes Unidos y Senegal copresidirán a finales de este año. Shehadeh destacó el papel de esta conferencia para impulsar la cooperación internacional en materia de seguridad hídrica y desarrollo sostenible, especialmente en beneficio de los pequeños Estados insulares en desarrollo del Caribe.

La visita reafirma el compromiso de Emiratos Árabes Unidos de fortalecer sus alianzas con los países del Caribe y promover una prosperidad compartida.