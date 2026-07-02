EGA informa de avances significativos en la reactivación de Al Taweelah y actualiza la evolución de su actividad

ABU DABI, 2 de julio de 2026 (WAM) — Emirates Global Aluminium (EGA) informó de los avances registrados en la recuperación de la producción en su complejo de Al Taweelah, donde se han alcanzado antes de lo previsto varios hitos clave de la fase inicial del proceso de reactivación.

Las instalaciones de Al Taweelah sufrieron importantes daños el pasado 28 de marzo, cuando los ataques iraníes contra la Zona Económica Khalifa de Abu Dabi obligaron a detener de forma inmediata las operaciones.

La compañía subrayó que la seguridad y el bienestar de sus empleados y contratistas constituyen su máxima prioridad. Dos trabajadores resultaron heridos y tuvieron que ser hospitalizados, aunque ambos ya han recibido el alta médica y continúan recuperándose.

Para gestionar el proceso de recuperación, EGA creó un equipo especializado con experiencia para garantizar una restauración y una puesta en marcha seguras y eficientes de las instalaciones.

Las reparaciones de las infraestructuras dañadas avanzan con rapidez. Los servicios básicos ya han sido restablecidos en todo el complejo, mientras que el suministro de gas natural y electricidad aumentará progresivamente de acuerdo con las necesidades del programa de reactivación.

Para reanudar la producción de aluminio primario en la fundición de Al Taweelah, EGA debe restaurar de forma gradual cada una de las 1.262 cubas electrolíticas.

La retirada de ánodos ya ha concluido en todas las cubas; la limpieza del baño electrolítico se ha completado en aproximadamente el 90 % de ellas, y el metal solidificado ha sido retirado de más del 20 % de las cubas.

La primera cuba restaurada volvió a entrar en funcionamiento el 26 de mayo. Desde entonces se han reactivado un total de 89 cubas.

La producción de aluminio primario aumentará gradualmente a medida que se recuperen nuevas cubas y podría tardar hasta un año en alcanzar los niveles previos al incidente. No obstante, EGA aseguró que trabaja para acelerar ese calendario.

La planta de fundición (Casthouse) de Al Taweelah produjo su primer metal fundido el 4 de mayo. Actualmente procesa tanto el metal solidificado extraído durante los trabajos de restauración como el aluminio procedente de las cubas ya reactivadas para fabricar productos finales.

En el momento del incidente, la planta de reciclaje de Al Taweelah acababa de iniciar su fase final de puesta en marcha y de producción. Los trabajos de comisionado se reanudaron en abril y la producción de aluminio reciclado volvió a comenzar a principios de mayo. La empresa prevé alcanzar la plena capacidad en un plazo de hasta seis meses, conforme al calendario previsto inicialmente y dependiendo de la disponibilidad de chatarra.

En cuanto a la refinería de alúmina de Al Taweelah, EGA prevé reiniciar la producción a comienzos del tercer trimestre del año, con la posibilidad de alcanzar rápidamente la plena capacidad si se optimizan las cadenas de suministro de bauxita. La compañía precisó que el aumento de la producción de aluminio primario no dependerá de que la refinería opere a plena capacidad.

El consejero delegado de Emirates Global Aluminium, Abdulnasser Bin Kalban, afirmó: «Estamos ejecutando con rapidez y seguridad un plan claro y disciplinado para restablecer la producción en Al Taweelah, uno de los complejos de producción de aluminio más importantes del mundo. Estamos estudiando todas las posibilidades para acelerar aún más el proceso y alcanzar nuestro objetivo de salir reforzados de esta situación. Nuestros empleados han estado a la altura del desafío y quiero reconocer su dedicación y su extraordinario compromiso con el futuro de EGA».

Mientras tanto, el complejo de Jebel Ali continúa produciendo aluminio a plena capacidad. Según la compañía, el volumen medio diario de materias primas que recibe supera actualmente las necesidades tanto para mantener la producción en Jebel Ali como para apoyar los trabajos de recuperación en Al Taweelah, lo que ha permitido incrementar las existencias almacenadas en Emiratos Árabes Unidos.

Al comienzo del conflicto, EGA contaba además con importantes volúmenes de aluminio en tránsito marítimo y almacenados en varios centros logísticos internacionales, lo que permitió mantener el suministro a parte de sus clientes.

Las restricciones logísticas impuestas desde marzo obligaron temporalmente a suspender nuevas expediciones, provocando una acumulación significativa de aluminio terminado en Emiratos Árabes Unidos.

La empresa ha avanzado en la habilitación de rutas logísticas alternativas utilizando puertos situados fuera del estrecho de Ormuz. Actualmente, EGA está vendiendo más aluminio del que produce en Jebel Ali, lo que está permitiendo reducir gradualmente las existencias acumuladas en el país. No obstante, la compañía considera que el restablecimiento de los niveles habituales de exportación dependerá de la reapertura del estrecho de Ormuz.

Por último, EGA indicó que sus plantas de reciclaje en Estados Unidos y Alemania han mantenido su producción sin interrupciones durante todo 2026.