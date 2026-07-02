Emiratos y Argentina abordan el fortalecimiento de la asociación en comercio e inversión en el marco de ‘UAE Trade Days’

BUENOS AIRES, 2 de julio de 2026 (WAM) — El ministro de Comercio Exterior de Emiratos Árabes Unidos, Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, se reunió con altos representantes del Gobierno y del sector privado de Argentina para analizar vías de fortalecimiento de los vínculos comerciales y de inversión entre ambos países. Durante los encuentros, ambas partes estudiaron fórmulas para potenciar el papel del sector privado en la creación de alianzas de alto valor que impulsen un crecimiento económico sostenible.

Las reuniones se celebraron en el marco de una visita oficial de Al Zeyoudi con motivo de UAE Trade Days, acompañado por una delegación económica de alto nivel integrada por responsables gubernamentales, empresarios y representantes de compañías emiratíes de sectores estratégicos.

Al Zeyoudi mantuvo asimismo una serie de reuniones con altos cargos del Gobierno argentino y líderes empresariales, entre ellos el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Pablo Quirno Magrane, además de otros representantes institucionales y de la comunidad empresarial.

Las conversaciones se centraron en profundizar la cooperación en ámbitos como la tecnología, las energías renovables, la logística y el comercio, así como en ampliar las relaciones comerciales y de inversión. Los encuentros pusieron de manifiesto la solidez de la relación estratégica entre Emiratos Árabes Unidos y Argentina y el compromiso de ambas partes de seguir reforzándola, en línea con la estrategia emiratí de construir asociaciones económicas de alto nivel con los países de América Latina y ampliar su red mundial de comercio.

La visita a Buenos Aires incluyó además una mesa redonda empresarial que reunió a inversores y empresarios de ambos países para analizar oportunidades de comercio e inversión en sus respectivos mercados y explorar nuevas fórmulas de colaboración entre el sector privado, con el objetivo de incrementar los flujos de inversión, aumentar el intercambio comercial y promover un desarrollo económico sostenible.

Al Zeyoudi afirmó que Argentina es uno de los principales socios comerciales de Emiratos Árabes Unidos en América Latina y destacó que ambos países comparten una visión común para reforzar la cooperación económica, comercial y de inversión en sectores estratégicos.

«Nuestras relaciones bilaterales han experimentado un crecimiento notable en los últimos años, reflejado en el aumento del volumen comercial y en la ampliación de la cooperación a ámbitos como la agricultura, la seguridad alimentaria, la energía, la minería, la ciencia, la tecnología y las infraestructuras», señaló.

El ministro subrayó que la visita refleja el compromiso de ambos países de fortalecer su asociación económica y aprovechar sus respectivas ventajas competitivas. En este sentido, destacó el potencial de Argentina en agricultura, industria alimentaria y tecnología avanzada, mientras que Emiratos Árabes Unidos ofrece un entorno de inversión de primer nivel, una ubicación estratégica que conecta los mercados mundiales y una amplia experiencia en energías renovables, logística, economía del conocimiento e inteligencia artificial.

«Nuestras conversaciones con Argentina reflejan una visión renovada y compartida del crecimiento económico y del beneficio mutuo. Aprovechando las fortalezas de ambos países podemos abrir nuevas oportunidades para el comercio y la innovación que favorezcan a nuestras economías», afirmó Al Zeyoudi.

Añadió que las reuniones entre la delegación emiratí y empresarios e inversores de ambos países permitieron identificar nuevas oportunidades de inversión y reforzar el diálogo con el sector privado, reafirmando el compromiso de Emiratos Árabes Unidos de considerar a las empresas como un socio esencial para impulsar la cooperación económica.

El comercio no petrolero entre Emiratos Árabes Unidos y Argentina alcanzó los 767,5 millones de dólares en 2025, lo que representa un incremento del 42,6 % respecto a 2024, reflejando el importante potencial para ampliar las relaciones comerciales, especialmente en sectores como la seguridad alimentaria, la agricultura, las energías renovables y la tecnología avanzada.

La visita a Argentina forma parte de los esfuerzos de Emiratos Árabes Unidos por reforzar su presencia económica en los mercados internacionales mediante el programa de Acuerdos de Asociación Económica Integral (CEPA, por sus siglas en inglés), lanzado en septiembre de 2021 y que ya ha permitido concluir acuerdos con países de Asia, África, Europa y América para impulsar el comercio y la inversión sostenibles.

Emiratos Árabes Unidos continúa consolidando su posición como centro mundial del comercio y la inversión gracias a su compromiso con un sistema comercial libre, abierto y basado en normas, tras haber superado el objetivo de elevar su comercio exterior no petrolero hasta el equivalente a un billón de dólares estadounidenses, seis años antes de lo previsto. Los resultados de esta visita a Argentina sientan las bases para profundizar la asociación económica entre ambos países y abrir nuevas perspectivas de crecimiento y prosperidad compartidos.