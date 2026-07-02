Etihad Airways celebra 20 años de operaciones en Francia

ABU DABI, 2 de julio de 2026 (WAM) — Etihad Airways conmemora el vigésimo aniversario del inicio de sus operaciones en Francia, dos décadas después de inaugurar su primera ruta al país, entre Abu Dabi y París, en junio de 2006.

Lo que comenzó con seis vuelos semanales ha evolucionado al ritmo del crecimiento de la aerolínea, que actualmente opera una flota de 124 aviones con una red de 118 destinos en todo el mundo. Veinte años después, la compañía atraviesa una nueva etapa de expansión, impulsada por el fortalecimiento de la demanda en los mercados europeos.

Cuando Etihad inauguró la ruta a París en junio de 2006, era una aerolínea con menos de tres años de existencia, una red de alrededor de 34 destinos y una flota de 17 aeronaves.

Dos décadas más tarde, la compañía conecta Abu Dabi y París con hasta tres vuelos diarios, mientras que su red en Francia abarca ya dos ciudades gracias a los vuelos estacionales de verano a Niza, en la Costa Azul. A escala global, Etihad opera una red de 118 destinos repartidos entre Oriente Próximo, Europa, África, Asia, América y Australia, con una flota de 124 aviones.

Este aniversario coincide con una nueva etapa de crecimiento para la aerolínea. Etihad opera actualmente con una capacidad superior a la de hace un año y continúa ampliando su presencia en Europa mediante nuevas rutas, el incremento de frecuencias y acuerdos de código compartido que refuerzan su oferta en la región.

Asimismo, la compañía sigue invirtiendo en su expansión a largo plazo, con el objetivo de aumentar su flota hasta aproximadamente 250 aeronaves y duplicar el tamaño de la aerolínea, ampliando las opciones de viaje para los pasajeros en Francia y otros mercados.

El consejero delegado de Etihad Airways, Antonoaldo Neves, afirmó: «Cumplir 20 años volando a Francia es un hito del que nos sentimos muy orgullosos, y en el centro de este logro están los viajeros que han elegido Etihad durante estas dos décadas. Cada vez más pasajeros descubren Abu Dabi, además de la amplia red de destinos que ofrecemos, y para nosotros es un privilegio seguir dándoles la bienvenida a bordo».