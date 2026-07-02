El subsecretario del Ministerio de Asuntos Exteriores recibe las cartas credenciales del embajador de Haití

ABU DABI, 2 de julio de 2026 (WAM) — Omar Obaid Alhesan Alshamsi, subsecretario del Ministerio de Asuntos Exteriores, recibió en la sede del ministerio en Abu Dabi una copia de las cartas credenciales de François Guillaume II como embajador de la República de Haití ante Emiratos Árabes Unidos.

Alshamsi deseó al embajador éxito en el desempeño de sus funciones y reafirmó el compromiso de Emiratos Árabes Unidos de ampliar la cooperación con la República de Haití de manera que responda a los intereses comunes de ambos países y de sus pueblos.

Por su parte, el embajador elogió la posición regional e internacional de Emiratos Árabes Unidos bajo el liderazgo del presidente, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, y expresó su voluntad de trabajar para seguir fortaleciendo y desarrollando las relaciones bilaterales en diversos ámbitos.

Emiratos Árabes Unidos y la República de Haití mantienen relaciones bilaterales de amistad basadas en el respeto mutuo. La cooperación entre ambos países abarca sectores como la energía, el turismo, el comercio, la inversión, las infraestructuras, la sostenibilidad medioambiental y la coordinación en foros multilaterales internacionales.