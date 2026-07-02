El embajador de Emiratos presenta sus cartas credenciales al emir de Catar

DOHA, 2 de julio de 2026 (WAM) — Saeed Abdullah Al Qamzi, embajador de Emiratos Árabes Unidos en el Estado de Catar, presentó sus cartas credenciales al emir del Estado de Catar, el jeque Tamim bin Hamad Al Thani, durante una ceremonia oficial celebrada en el Diwan Amiri de Doha.

Al Qamzi trasladó al emir los saludos del presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan; del jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente, primer ministro y gobernante de Dubái; y del jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente, vice primer ministro y presidente de la Corte Presidencial, junto con sus mejores deseos de progreso y prosperidad para el Gobierno y el pueblo de Catar.

Por su parte, el jeque Tamim bin Hamad Al Thani transmitió sus saludos al presidente, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan; al jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum; y al jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, además de expresar sus deseos de continuo progreso y prosperidad para el liderazgo, el Gobierno y el pueblo de Emiratos Árabes Unidos.

El emir deseó al embajador éxito en el desempeño de sus funciones para seguir fortaleciendo las relaciones bilaterales en diversos ámbitos entre ambos países y reafirmó la disposición de Catar a prestarle todo el apoyo necesario para facilitar el cumplimiento de su misión.

Por su parte, Al Qamzi expresó su orgullo por representar a Emiratos Árabes Unidos en el Estado de Catar y destacó su compromiso de reforzar los históricos lazos fraternales entre ambos países y de impulsar la cooperación bilateral en distintos ámbitos para promover los intereses comunes, en consonancia con las aspiraciones compartidas de los dirigentes y los pueblos de las dos naciones.

Durante el encuentro, ambas partes analizaron las áreas de cooperación entre Emiratos Árabes Unidos y Catar y las vías para seguir desarrollándolas en beneficio de los intereses y las aspiraciones comunes de ambos países y de sus pueblos.