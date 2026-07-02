El presidente de Emiratos y el primer ministro del Gobierno de Unidad Nacional de Libia abordan las relaciones bilaterales y la situación regional

ABU DABI, 2 de julio de 2026 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recibió al primer ministro del Gobierno de Unidad Nacional de Libia, Abdul Hamid Dbeibeh, quien realiza una visita de trabajo al país.

Durante el encuentro, ambas partes analizaron las relaciones bilaterales y las vías para reforzar la cooperación en apoyo de los intereses comunes y del bienestar de ambos países y de sus pueblos.

El jeque Mohamed bin Zayed y Dbeibeh intercambiaron asimismo puntos de vista sobre diversos asuntos regionales, entre ellos la evolución de la situación en Oriente Próximo y los esfuerzos en marcha para promover una paz duradera y la estabilidad en toda la región en beneficio de sus pueblos.

A la reunión asistieron también el jeque Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, príncipe heredero de Abu Dabi; el jeque Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente de la Corte Presidencial para Asuntos Especiales; el jeque Mohamed bin Hamad bin Tahnoon Al Nahyan, asesor del presidente de Emiratos Árabes Unidos; el jeque Shakhboot bin Nahyan Al Nahyan, ministro de Estado; Ali bin Hammad Al Shamsi, secretario general del Consejo Supremo de Seguridad Nacional; Ahmed Mubarak Al Mazrouei, presidente de la Oficina de Asuntos Estratégicos del Presidente y presidente de la Oficina Ejecutiva de Abu Dabi; además de varios altos funcionarios.