El Consejo de Ciberseguridad anuncia que el sistema nacional frustra ciberataques dirigidos contra el sector financiero

ABU DABI, 3 de julio de 2026 (WAM) — El Consejo de Ciberseguridad (CSC, por sus siglas en inglés) anunció este viernes que el ecosistema nacional de ciberseguridad logró neutralizar una serie de sofisticados ciberataques dirigidos contra entidades del sector financiero, contribuyendo a proteger las infraestructuras digitales críticas y garantizar la continuidad de los servicios financieros.

El Consejo explicó que los ataques fueron detectados y contenidos de acuerdo con los protocolos nacionales de ciberseguridad, lo que permitió limitar su impacto y preservar la estabilidad del ecosistema digital de Emiratos Árabes Unidos.

Asimismo, señaló que los equipos nacionales de supervisión cibernética y respuesta a incidentes operan las 24 horas del día dentro de un marco nacional integrado y trabajan en estrecha coordinación con las autoridades competentes, las instituciones financieras y los socios estratégicos para detectar, analizar y responder con rapidez a las amenazas cibernéticas, conforme a las mejores prácticas y estándares internacionales.

Según el Consejo, los ataques incluyeron intentos de comprometer sistemas digitales e infraestructuras tecnológicas, llevar a cabo sofisticadas campañas de phishing, explotar vulnerabilidades de seguridad e introducir programas informáticos maliciosos. Añadió que los atacantes recurren cada vez más a la inteligencia artificial para desarrollar técnicas de ataque más avanzadas y complejas, reflejo de la evolución del panorama mundial de amenazas cibernéticas que afronta el sector financiero.

El organismo destacó que el ecosistema nacional de ciberseguridad continúa aplicando medidas preventivas, entre ellas la monitorización continua, el intercambio de información sobre amenazas, el refuerzo de la preparación y el fortalecimiento de las capacidades de detección temprana y respuesta rápida para proteger los activos digitales, los sistemas críticos y la fiabilidad de los servicios financieros.

El Consejo reiteró además su llamamiento a todas las entidades para que cumplan las políticas y normativas nacionales de ciberseguridad, refuercen sus medidas preventivas, actualicen de forma permanente sus sistemas y comuniquen sin demora cualquier indicio o actividad sospechosa a través de los canales oficiales habilitados.

Por último, afirmó que Emiratos Árabes Unidos, gracias a su avanzado ecosistema nacional de ciberseguridad y a sus alianzas estratégicas, dispone de capacidades altamente desarrolladas que le permiten responder eficazmente a la evolución de las amenazas, reforzar la seguridad del ciberespacio, preservar la estabilidad del sector financiero, garantizar la continuidad de los servicios esenciales y mantener la confianza de los usuarios.