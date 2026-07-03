El presidente de Chile recibe a Al Zeyoudi y destaca la importancia de reforzar las relaciones comerciales y de inversión con Emiratos

SANTIAGO DE CHILE, 3 de julio de 2026 (WAM) — El presidente de la República de Chile, José Antonio Kast, recibió en el Palacio de La Moneda al ministro de Comercio Exterior de Emiratos Árabes Unidos, Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, y a la delegación que le acompañaba, en presencia del embajador emiratí en Chile, Mohammed Al Neyadi.

Al comienzo del encuentro, Al Zeyoudi transmitió al presidente Kast los saludos del presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan; del jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente, primer ministro y gobernante de Dubái; y del jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente, vice primer ministro y presidente de la Corte Presidencial. Asimismo, le trasladó sus felicitaciones por su toma de posesión y sus deseos de progreso y prosperidad para Chile y su pueblo.

El presidente Kast dio la bienvenida a la delegación emiratí y transmitió, a su vez, sus saludos a los dirigentes de Emiratos Árabes Unidos, junto con sus mejores deseos de progreso y prosperidad. También expresó el reconocimiento de su país por la solidez de las relaciones bilaterales y su voluntad de seguir reforzándolas, especialmente en los ámbitos del comercio y la inversión.

Kast elogió el papel desempeñado por Emiratos Árabes Unidos en la promoción de la paz, la tolerancia y la convivencia a escala internacional, y afirmó que su apuesta por el diálogo, la creación de alianzas y la cooperación internacional lo ha convertido en un modelo mundial en favor de la seguridad y la estabilidad.

Asimismo, destacó los esfuerzos del país por tender puentes entre los pueblos y respaldar iniciativas orientadas a promover la paz y el desarrollo sostenible, contribuyendo a una mayor estabilidad y prosperidad internacionales.

Durante la reunión, ambas partes analizaron las vías para profundizar la cooperación en sectores de interés común, especialmente en comercio e inversión, reflejo de la creciente asociación estratégica entre Emiratos Árabes Unidos y Chile y de su compromiso compartido de seguir impulsándola.

Los dos países coincidieron en la importancia de aprovechar el impulso que viven las relaciones comerciales y de inversión y manifestaron su determinación de ampliar la cooperación en beneficio de los intereses comunes.

En el marco de la iniciativa UAE Trade Days, Al Zeyoudi encabezó una delegación de alto nivel integrada por representantes del Gobierno, empresarios y directivos de compañías emiratíes. Durante la visita mantuvo reuniones con altos cargos del Gobierno chileno, inversores y representantes del sector privado, entre ellos el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau; la ministra de Energía, Ximena Rincón; el viceministro de Asuntos Exteriores, Patricio Torres Espinosa; la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Paula Estevez; el subsecretario del Ministerio de Minería, Álvaro González Gorroño; el vicepresidente de la Confederación de la Industria Chilena, Rodrigo Yáñez; el director de la Autoridad Brotcelli, Ignacio Fernández; y el director de la Agencia Chilena de Promoción de Inversiones, Juan Pablo Candia.

Las reuniones se centraron en fortalecer la cooperación comercial y de inversión e identificar oportunidades en sectores estratégicos como las energías renovables, la agricultura, la tecnología, la minería y las infraestructuras, en línea con el compromiso de Emiratos Árabes Unidos de impulsar el papel del sector privado como motor del desarrollo económico conjunto y de la creación de nuevas oportunidades de crecimiento y prosperidad.

La visita incluyó también una mesa redonda que reunió a inversores y empresarios de ambos países para explorar oportunidades comerciales y de inversión en sectores prioritarios, así como las posibilidades de reforzar las alianzas entre empresas con el fin de impulsar los flujos de inversión, aumentar el comercio bilateral y favorecer un desarrollo económico sostenible.

Al Zeyoudi reafirmó el compromiso de Emiratos Árabes Unidos de profundizar su asociación estratégica con Chile en apoyo de los objetivos de desarrollo sostenible de ambos países y señaló que el Acuerdo de Asociación Económica Integral (CEPA) entre ambos constituye una sólida plataforma para reforzar la cooperación económica y abrir nuevas oportunidades al sector privado.

«Chile es un socio importante para Emiratos Árabes Unidos en América Latina y nuestras conversaciones han puesto de relieve la importancia de aprovechar las oportunidades que ofrece el CEPA para incrementar el intercambio comercial y ampliar las inversiones mutuas de forma que favorezcan el crecimiento económico y la prosperidad sostenible de ambos países», afirmó Al Zeyoudi.

El ministro añadió que el acuerdo ha inaugurado una nueva etapa en las relaciones económicas bilaterales al abrir mayores posibilidades de cooperación en sectores clave como las energías renovables, la agricultura, el turismo y las infraestructuras. También destacó que el comercio bilateral no petrolero entre Emiratos Árabes Unidos y Chile aumentó un 45,6 % en 2025, hasta alcanzar los 392,6 millones de dólares.

La visita forma parte de la estrategia de Emiratos Árabes Unidos para ampliar su red mundial de asociaciones económicas a través del programa CEPA, que desde su lanzamiento en 2021 ha permitido cerrar múltiples acuerdos destinados a impulsar el comercio y la inversión sostenibles y consolidar la posición del país como un centro mundial para el comercio y los negocios.