Emiratos condena el atentado terrorista en Damasco

ABU DABI, 3 de julio de 2026 (WAM) — Emiratos Árabes Unidos ha condenado en los términos más enérgicos el atentado terrorista perpetrado en una cafetería de la capital siria, Damasco, que ha causado varios muertos y heridos.

En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores reiteró la firme condena de Emiratos Árabes Unidos a este tipo de actos terroristas y su rechazo categórico a todas las formas de violencia y terrorismo destinadas a socavar la seguridad y la estabilidad.

El Ministerio expresó asimismo sus más sinceras condolencias y solidaridad con las familias de las víctimas, así como con el Gobierno y el pueblo de Siria por este ataque, y deseó una pronta recuperación a todos los heridos.