Emiratos pide un alto el fuego inmediato en Sudán y ampliar el embargo de armas para proteger a la población civil

GINEBRA, 3 de julio de 2026 (WAM) — Emiratos Árabes Unidos ha subrayado que la actual escalada de la violencia en El Obeid y sus alrededores demuestra que no existe una solución militar al conflicto en Sudán y que la única vía viable es un alto el fuego inmediato e incondicional, acompañado de una tregua humanitaria urgente.

Así lo expresó la delegación emiratí en la declaración presentada durante la sesión urgente del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre la situación en la ciudad de El Obeid.

En su intervención, Emiratos reiteró su condena «inequívoca» y en los términos más enérgicos de todas las violaciones del derecho internacional cometidas por las dos partes enfrentadas en Sudán, incluidos los ataques contra la población civil y las infraestructuras civiles.

Asimismo, pidió ampliar el actual embargo de armas impuesto por Naciones Unidas a todo el territorio sudanés, al considerar que se trata de una medida necesaria para poner fin a las hostilidades y garantizar la protección de la población civil. También insistió en la importancia de asegurar un acceso humanitario seguro y sin restricciones a todas las zonas afectadas.

Como miembro del denominado Quad para Sudán, Emiratos acogió especialmente con satisfacción los resultados de la Conferencia de Berlín y el espacio que esta brindó a la sociedad civil sudanesa, así como los esfuerzos que continúa desarrollando el Quinteto para impulsar la vía civil del proceso.

Al concluir su declaración, Emiratos Árabes Unidos afirmó que el principal objetivo de la comunidad internacional debe seguir siendo un proceso político integral, liderado por civiles e independiente tanto de las partes enfrentadas como de los grupos extremistas, que responda a las aspiraciones del pueblo sudanés.