El presidente de Emiratos concede la Orden de la Independencia de Primera Clase a la embajadora de Malta

ABU DABI, 3 de julio de 2026 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, ha concedido la Orden de la Independencia de Primera Clase a la embajadora de la República de Malta en Emiratos Árabes Unidos, Maria Camilleri Calleja, con motivo del final de su misión diplomática en el país, en reconocimiento a sus esfuerzos por fortalecer las relaciones bilaterales en diversos ámbitos.

La ministra de Estado para la Cooperación Internacional, Reem bint Ebrahim Al Hashimy, entregó la condecoración a la embajadora Camilleri Calleja durante un encuentro celebrado en la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores.

Durante la reunión, Al Hashimy reafirmó el compromiso de Emiratos Árabes Unidos de seguir impulsando las relaciones con la República de Malta en todos los ámbitos.

Asimismo, deseó a la embajadora éxito en sus futuras responsabilidades y elogió su contribución al fortalecimiento de los vínculos entre Emiratos Árabes Unidos y Malta.

Por su parte, Camilleri Calleja expresó su agradecimiento al presidente, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, y destacó el desarrollo que han experimentado las relaciones entre ambos países.

La embajadora agradeció también la colaboración prestada por las distintas instituciones de Emiratos Árabes Unidos, que, según afirmó, contribuyó de manera decisiva al éxito de su misión diplomática en el país.