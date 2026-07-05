Cuatro convoyes de ayuda de Emiratos entran en Gaza con 416 toneladas de suministros humanitarios

GAZA, 5 de julio de 2026 (WAM) — Cuatro convoyes de ayuda humanitaria de Emiratos Árabes Unidos entraron esta semana en la Franja de Gaza en el marco de Operation Chivalrous Knight 3, integrados por 47 camiones que transportaban 416 toneladas de suministros de ayuda, entre ellos paquetes de alimentos y materiales para refugios, como parte de los esfuerzos humanitarios que el país mantiene para apoyar al pueblo palestino y atender sus necesidades básicas.

Los convoyes fueron preparados y cargados en el Centro Logístico de Ayuda Humanitaria de Emiratos Árabes Unidos, situado en Al Arish, bajo la supervisión del equipo humanitario emiratí, de acuerdo con un sistema operativo integrado que garantiza la rápida preparación, clasificación y envío de los suministros para responder al aumento de las necesidades humanitarias en la Franja de Gaza y asegurar la continuidad de la asistencia a los beneficiarios.

Los convoyes forman parte de los esfuerzos humanitarios que Emiratos Árabes Unidos desarrolla de manera continuada en el marco de Operation Chivalrous Knight 3 para proporcionar suministros esenciales al pueblo palestino, contribuir a aliviar su sufrimiento y reforzar la respuesta a las necesidades humanitarias urgentes en toda la Franja.

A través de Operation Chivalrous Knight 3, Emiratos Árabes Unidos continúa desarrollando iniciativas humanitarias en apoyo del pueblo palestino, reflejando su compromiso de larga data con la asistencia a las personas necesitadas y reforzando los valores de solidaridad y responsabilidad humanitaria.