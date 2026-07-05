Los dirigentes de Emiratos felicitan a la presidenta interina de Venezuela por el Día de la Independencia

ABU DABI, 5 de julio de 2026 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, ha enviado un mensaje de felicitación a Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela, con motivo del Día de la Independencia de su país.
Asimismo, el jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente, primer ministro y gobernante de Dubái, y el jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente, vice primer ministro y presidente de la Corte Presidencial, remitieron mensajes similares de felicitación a Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela.