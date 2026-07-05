La gira ‘UAE Trade Days’ refuerza las alianzas económicas con cinco países de Sudamérica

ABU DABI, 5 de julio de 2026 (WAM) — Una delegación económica de Emiratos Árabes Unidos, encabezada por el ministro de Comercio Exterior, Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, concluyó una gira de ocho días por Panamá, Paraguay, Argentina, Chile y Guyana en el marco de la iniciativa UAE Trade Days.

La gira puso de relieve la estrategia de Emiratos Árabes Unidos de ampliar su red mundial de asociaciones económicas y reforzar la cooperación comercial y de inversión con los países sudamericanos mediante el impulso del sector privado y la exploración de nuevas oportunidades económicas, consolidando así la posición del país como centro mundial del comercio y la inversión.

La delegación estuvo integrada por representantes de organismos públicos y de empresas emiratíes de sectores estratégicos como la tecnología, las energías renovables, la agricultura, la industria alimentaria, la logística, el transporte, la minería, los servicios financieros y las soluciones de seguridad.

Durante la visita, la delegación mantuvo una serie de reuniones con jefes de Estado, altos responsables gubernamentales y responsables de la toma de decisiones económicas. Asimismo, se organizaron foros empresariales y encuentros bilaterales entre representantes del sector privado emiratí y sus homólogos de los cinco países para explorar nuevas oportunidades de comercio e inversión, fortalecer las alianzas económicas y ampliar la cooperación entre los sectores público y privado.

La gira refleja el compromiso de Emiratos Árabes Unidos de reforzar su presencia económica en Sudamérica, una de las regiones con mayor potencial económico del mundo, que dispone de importantes recursos naturales y ofrece amplias oportunidades en sectores como la agricultura, la energía, la minería y las infraestructuras, además de desempeñar un papel cada vez más relevante en las cadenas mundiales de suministro.

Las conversaciones se centraron en impulsar el comercio no petrolero, ampliar las inversiones recíprocas, reforzar la cooperación en sectores económicos de futuro y apoyar a las empresas emiratíes interesadas en expandirse a los mercados latinoamericanos y aprovechar las oportunidades de inversión de la región.

En el marco de la gira, Emiratos Árabes Unidos participó en la cumbre del Mercosur, celebrada en Asunción, capital de Paraguay, con la participación de líderes y jefes de Gobierno de los Estados miembros y países asociados, lo que refleja el compromiso del país con el fortalecimiento de la cooperación con los bloques económicos regionales.

Emiratos continúa profundizando su asociación con los Estados miembros del Mercosur y explorando nuevas oportunidades para ampliar la cooperación comercial y de inversión. El comercio bilateral no petrolero entre Emiratos y el bloque alcanzó los 6.200 millones de dólares en 2025, mientras que las inversiones y proyectos conjuntos han generado un importante valor añadido para las economías de los países miembros.

En declaraciones a la agencia oficial WAM, Al Zeyoudi afirmó que, siguiendo las directrices de los dirigentes emiratíes, el país continúa consolidando su presencia económica internacional mediante la ampliación de su red de asociaciones comerciales y de inversión y facilitando al sector privado el acceso a mercados prometedores, reforzando así su posición como centro mundial del comercio y la inversión.

Añadió que la misión económica a los cinco países sudamericanos refleja la fortaleza de las crecientes relaciones económicas entre Emiratos Árabes Unidos y la región, además de haber permitido identificar nuevas oportunidades de cooperación en sectores prioritarios, abriendo el camino para que las empresas emiratíes amplíen sus inversiones y contribuyan al desarrollo sostenible y al crecimiento económico compartido.

Al Zeyoudi destacó que el creciente dinamismo de las relaciones económicas entre Emiratos y los países sudamericanos se basa en una visión compartida de construir asociaciones a largo plazo y en una red cada vez más amplia de acuerdos económicos y comerciales que facilitan los flujos de comercio e inversión y responden a los intereses comunes.

Asimismo, subrayó que los resultados de la gira constituyen un nuevo paso en la ampliación de la red de socios comerciales de Emiratos Árabes Unidos y en la consolidación de su posición como puerta de entrada mundial para el comercio y la inversión, en línea con el objetivo de construir una economía más competitiva, abierta y sostenible.

Los sectores económicos de los cinco países recibieron favorablemente a la delegación emiratí y expresaron su reconocimiento por una visita que, según señalaron, refleja la condición de Emiratos Árabes Unidos como socio económico fiable y su papel en la conexión de los mercados internacionales y el impulso de los flujos de comercio e inversión entre continentes.