Los dirigentes de Emiratos felicitan a la presidenta electa de Perú por su victoria en las elecciones

ABU DABI, 5 de julio de 2026 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, ha enviado un mensaje de felicitación a Keiko Sofía Fujimori Higuchi por su victoria en las elecciones presidenciales y su elección como presidenta de la República del Perú.

Asimismo, el jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente, primer ministro y gobernante de Dubái, y el jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente, vice primer ministro y presidente de la Corte Presidencial, remitieron mensajes similares de felicitación a la presidenta electa, Keiko Sofía Fujimori Higuchi.