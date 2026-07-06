El hospital de campaña de Emiratos en Gaza recibe a una delegación de OCHA

GAZA, 6 de julio de 2026 (WAM) — El hospital de campaña de Emiratos Árabes Unidos en la Franja de Gaza recibió a una delegación de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas (OCHA), que conoció de primera mano los servicios médicos y asistenciales que presta el centro a pacientes y heridos como parte del apoyo humanitario continuado de Emiratos al sector sanitario gazatí.

La delegación estuvo integrada por Suzana Tkalec, coordinadora humanitaria adjunta para el Territorio Palestino Ocupado; Taher Ibrahim, responsable de la oficina de OCHA en la Franja de Gaza; Emma Fitzpatrick, coordinadora del Clúster de Salud de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para el Territorio Palestino Ocupado; y Heba Al Najjar, coordinadora en Gaza de los Equipos Médicos de Emergencia de la OMS.

Durante una visita a los distintos departamentos del hospital, la delegación examinó el funcionamiento del centro y los servicios médicos y especializados que reciben los pacientes. Asimismo, recibió información sobre el sistema de atención sanitaria del hospital y sobre la labor de los equipos médicos emiratíes para ofrecer tratamiento conforme a los más altos estándares profesionales, con el objetivo de contribuir a responder al aumento de las necesidades sanitarias en la Franja de Gaza.

En el encuentro también se analizaron vías para reforzar la cooperación y la coordinación entre las organizaciones humanitarias e internacionales con el fin de garantizar la continuidad de los servicios de salud y fortalecer la respuesta humanitaria en la Franja de Gaza.

La visita concluyó con un intercambio de obsequios conmemorativos entre la misión médica emiratí y la delegación visitante, en un gesto que, según los organizadores, pone de relieve la importancia de la cooperación y las alianzas para impulsar la labor humanitaria y sanitaria.