Los dirigentes de Emiratos felicitan al presidente de Comoras por el Día de la Independencia

ABU DABI, 6 de julio de 2026 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, ha enviado un mensaje de felicitación al presidente de la Unión de las Comoras, Azali Assoumani, con motivo del Día de la Independencia de su país.

Asimismo, el jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente, primer ministro y gobernante de Dubái, y el jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente, vice primer ministro y presidente de la Corte Presidencial, remitieron mensajes similares de felicitación al presidente Azali Assoumani.