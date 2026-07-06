El Club Náutico Internacional de Dubái presenta un calendario con 40 competiciones para la temporada 2026-2027

DUBÁI, 6 de julio de 2026 (WAM) — El Club Náutico Internacional de Dubái (DIMC, por sus siglas en inglés) ha presentado el calendario de la temporada deportiva 2026-2027, que incluirá 40 regatas, campeonatos y eventos entre septiembre de 2026 y abril de 2027.

El programa reúne una amplia variedad de disciplinas náuticas tradicionales y modernas, tanto de ámbito nacional como internacional, reforzando el papel del club como uno de los principales organizadores de competiciones náuticas de referencia a escala regional y mundial, además de consolidar la posición de Dubái como destino internacional para los deportes marítimos.

La temporada comenzará en septiembre con la regata de vela tradicional Al Shindagha para embarcaciones dhow de 22 pies. El calendario incluirá también competiciones de dhow tradicionales de 22, 43 y 60 pies, el Campeonato de Vela Moderna de Emiratos Árabes Unidos, regatas de remo tradicional, campeonatos de motos acuáticas, torneos de pesca, competiciones de kitesurf, pruebas de kayak y la participación y organización por parte del club de pruebas del Campeonato del Mundo de Fórmula 1 de la Unión Internacional Motonáutica (UIM) y de las UIM XCAT World Series.

Uno de los principales acontecimientos de la temporada será la celebración de dos ediciones de la prestigiosa regata Al Gaffal para dhow tradicionales de 60 pies. La 35.ª edición, aplazada anteriormente, se disputará en octubre de 2026, mientras que la 36.ª tendrá lugar en abril de 2027.

El presidente del Club Náutico Internacional de Dubái, Ahmad Saeed Bin Meshar, afirmó que el programa refleja la visión de la entidad de ofrecer una temporada deportiva integral que combine la preservación del patrimonio marítimo de Emiratos Árabes Unidos con el impulso de los deportes náuticos modernos, en consonancia con la reputación internacional de Dubái como sede de grandes acontecimientos deportivos, especialmente aquellos vinculados a la tradición marítima del país.

Añadió que el respaldo de los dirigentes emiratíes al deporte y a los deportistas ha sido fundamental para convertir a Dubái en uno de los principales destinos del mundo para la organización de competiciones náuticas.

«Iniciamos esta nueva temporada con grandes ambiciones para seguir alcanzando la excelencia organizativa y deportiva mediante un calendario diverso, pensado tanto para deportistas como para aficionados, al tiempo que apostamos por desarrollar el talento nacional, preservar nuestro patrimonio marítimo y reforzar la presencia de Emiratos Árabes Unidos en el escenario internacional acogiendo los principales campeonatos náuticos del mundo», concluyó.