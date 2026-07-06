La actividad empresarial en Emiratos cobrará impulso en el tercer trimestre de 2026, según Standard Chartered

DUBÁI, 6 de julio de 2026 (WAM) — Standard Chartered publicó este lunes su último análisis económico, en el que prevé una aceleración de la actividad empresarial en Emiratos Árabes Unidos durante el tercer trimestre de 2026.

Según el informe de la entidad, el índice de gestores de compras (PMI) de S&P Global correspondiente a junio se mantuvo por encima del umbral de los 50 puntos, lo que indica que la actividad no petrolera continúa en fase de expansión. El crecimiento del sector no petrolero parece estar impulsado por el consumo interno y la inversión, mientras que se espera que el sector exterior se recupere gradualmente a medida que se normalicen los flujos comerciales en la región.

La consejera delegada de Standard Chartered para Emiratos Árabes Unidos, Oriente Próximo y Pakistán, Rola Abu Manneh, afirmó: «El último dato del PMI de Emiratos Árabes Unidos confirma la resiliencia de su economía no petrolera y de la actividad del sector privado en un periodo de incertidumbre regional.

»El consumo interno y la inversión siguen respaldando el crecimiento, mientras que la recuperación gradual de la demanda externa ofrece una perspectiva más favorable para el tercer trimestre. Estas tendencias reflejan la solidez de los fundamentos económicos de Emiratos Árabes Unidos y su papel como uno de los principales centros mundiales de comercio, inversión y flujos de capital».