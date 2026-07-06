Emiratos y Portugal celebran la primera ronda de consultas políticas y refuerzan sus relaciones en el 50º aniversario de sus vínculos diplomáticos

ABU DABI, 6 de julio de 2026 (WAM) — Emiratos Árabes Unidos y Portugal celebraron en Lisboa la primera ronda de consultas políticas entre ambos países. La delegación emiratí estuvo encabezada por la ministra de Estado, Lana Nusseibeh, mientras que Portugal estuvo representado por la secretaria de Estado de Asuntos Exteriores y Cooperación, Ana Isabel Xavier.

Estas consultas constituyen un hito en las relaciones bilaterales entre Emiratos Árabes Unidos y Portugal y coinciden con el 50º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países.

Durante el encuentro, ambas partes destacaron las oportunidades para ampliar la cooperación en ámbitos clave como el diálogo político, el comercio y la inversión, la energía, la defensa, los intercambios entre las sociedades civiles, la cooperación cultural y otros asuntos de interés común.

Asimismo, analizaron fórmulas para reforzar la cooperación económica tanto a nivel bilateral como con la Unión Europea, donde Emiratos Árabes Unidos y la UE trabajan para concluir un Acuerdo de Asociación Económica Integral (CEPA, por sus siglas en inglés). Emiratos es el principal socio comercial de la Unión Europea en el Golfo y, según ambas partes, este acuerdo podría generar importantes beneficios mutuos.

Las conversaciones abordaron también los principales acontecimientos políticos y de seguridad en Europa y Oriente Próximo. Ambos países reafirmaron la importancia del diálogo y la diplomacia para promover la paz, la estabilidad y el desarrollo sostenible.

En este sentido, insistieron en la necesidad de respaldar todas las iniciativas destinadas a favorecer la desescalada, resolver los conflictos por medios pacíficos y reforzar la estabilidad regional.

Las dos delegaciones intercambiaron además puntos de vista sobre la cooperación multilateral, incluido el próximo mandato de Portugal como miembro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para el periodo 2027-2028, así como la experiencia adquirida por Emiratos Árabes Unidos durante su reciente mandato en ese órgano.

Ambos países acogieron con satisfacción la estrecha coincidencia de sus prioridades y reafirmaron su compromiso de profundizar la cooperación en ámbitos como la prevención de conflictos, la protección de la población civil y la seguridad marítima, incluidos los océanos, al tiempo que fortalecen sus alianzas y mejoran la coordinación en el marco de Naciones Unidas y otros foros multilaterales.

Junto a Lana Nusseibeh participaron en las consultas el embajador de Emiratos Árabes Unidos en Portugal, Ahmad Al Mahmoud, y la representante permanente adjunta de Emiratos ante Naciones Unidas, Ghasaq Shaheen.