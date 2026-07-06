Emiratos destaca la IA responsable y la cooperación internacional durante la Semana de la Lucha contra el Terrorismo de la ONU

NUEVA YORK, 6 de julio de 2026 (WAM) — Emiratos Árabes Unidos participó en la Semana de la Lucha contra el Terrorismo de las Naciones Unidas, celebrada del 29 de junio al 2 de julio de 2026.

El encuentro se desarrolló bajo el lema «Un futuro libre de terrorismo: consolidar el compromiso global con enfoques multipartícipes para combatir el terrorismo mediante el liderazgo y la acción de los Estados miembros».

La delegación emiratí estuvo encabezada por Mohamed Al Kuwaiti, responsable de Ciberseguridad del Gobierno de Emiratos Árabes Unidos, y Maqsoud Kruse, enviado del ministro de Asuntos Exteriores para la lucha contra el extremismo y el terrorismo.

Durante la cuarta sesión de alto nivel de la ONU sobre respuestas estratégicas para el desarrollo de capacidades frente al uso indebido de la inteligencia artificial y las tecnologías nuevas y emergentes, Emiratos subrayó que, con bases sólidas, alianzas de confianza e innovación responsable, la inteligencia artificial puede reforzar la seguridad mundial y contribuir a proteger a las comunidades frente a amenazas en constante evolución.

En la reunión dedicada a la revisión de la Estrategia Global de las Naciones Unidas contra el Terrorismo, Emiratos reafirmó su compromiso de fortalecer los esfuerzos internacionales para combatir el extremismo y el terrorismo mediante alianzas multilaterales. Asimismo, destacó la importancia de la cooperación entre todos los países y las entidades de la ONU para afrontar los desafíos actuales, entre ellos la interrupción de la financiación de grupos terroristas, la lucha contra las narrativas extremistas y la prevención del uso indebido de las tecnologías emergentes y de la inteligencia artificial por parte de organizaciones extremistas y terroristas.

Al margen de la Semana de la Lucha contra el Terrorismo, Emiratos organizó conjuntamente dos actos paralelos de alto nivel. El primero, centrado en la inteligencia artificial y el futuro de la lucha contra el terrorismo, fue organizado junto con India, Japón, la Delegación de la Unión Europea, el Instituto Interregional de las Naciones Unidas para Investigaciones sobre la Delincuencia y la Justicia (UNICRI) y la Oficina de las Naciones Unidas de Lucha contra el Terrorismo (UNOCT).

El segundo, titulado «La creciente amenaza del uso de sistemas de aeronaves no tripuladas (UAS) por organizaciones terroristas: reforzar la cooperación internacional y la aplicación de medidas», fue organizado conjuntamente con Japón, la República de Corea, Portugal y la UNOCT. Ambos encuentros reunieron a altos cargos, expertos técnicos y representantes de la sociedad civil para identificar medidas prácticas destinadas a hacer frente a amenazas emergentes.

Durante la semana, Emiratos puso de relieve los Principios Rectores de Abu Dabi sobre el uso de sistemas de aeronaves no tripuladas por parte de grupos terroristas, subrayando la importancia de transformar esas directrices en medidas concretas mediante una mayor cooperación internacional, el intercambio de información y el fortalecimiento de capacidades.

Al Kuwaiti afirmó que las tecnologías emergentes, entre ellas la inteligencia artificial, el ciberespacio y los sistemas de aeronaves no tripuladas, están transformando el panorama mundial de la lucha contra el terrorismo.

Asimismo, sostuvo que la ciberseguridad constituye la base de una respuesta eficaz frente al uso de estas tecnologías por parte de organizaciones terroristas y abogó por una aplicación práctica basada en sistemas seguros y resilientes, marcos jurídicos claros, personal cualificado, un mayor intercambio de información, programas específicos de desarrollo de capacidades y una estrecha cooperación con los socios internacionales.

Por su parte, Kruse subrayó que las amenazas terroristas requieren una respuesta internacional y una acción colectiva sostenida. También señaló que el extremismo constituye uno de los principales factores que alimentan el terrorismo y que debe abordarse mediante la prevención, combatiendo las narrativas extremistas que promueven el discurso del odio y la incitación a la violencia, además de fomentar la tolerancia, la convivencia y la resiliencia.

Al concluir su participación, Emiratos Árabes Unidos reiteró su compromiso de seguir colaborando estrechamente con los Estados miembros, Naciones Unidas y sus socios internacionales para impulsar soluciones prácticas que contribuyan a la paz, la seguridad y la estabilidad tanto regionales como internacionales.