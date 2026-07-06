Emiratos expresa su solidaridad con Ghana y Costa de Marfil y traslada sus condolencias por las víctimas de las inundaciones

ABU DABI, 6 de julio de 2026 (WAM) — Emiratos Árabes Unidos ha expresado su solidaridad con Ghana y Costa de Marfil por las víctimas de las inundaciones provocadas por las fuertes lluvias, que han causado varios muertos y heridos, además de importantes daños materiales.

En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores trasladó sus más sinceras condolencias y su solidaridad a las familias de las víctimas, así como a los Gobiernos y pueblos de Ghana y Costa de Marfil por esta tragedia. Asimismo, expresó sus deseos de una pronta recuperación para todos los heridos.