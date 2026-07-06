Abdullah bin Zayed condena los planes terroristas frustrados en Marruecos y reafirma la plena solidaridad de Emiratos con el reino

ABU DABI, 6 de julio de 2026 (WAM) — El jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, vice primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de Emiratos Árabes Unidos, expresó la firme condena del país a los planes terroristas desarticulados en Marruecos.

Según el comunicado, los complots pretendían alterar gravemente el orden público y poner en peligro la seguridad de las personas y los bienes, y habían sido planificados con coordinación logística y apoyo operativo de la rama del Sahel de la organización terrorista Estado Islámico (Daesh).

El jeque Abdullah bin Zayed reafirmó la plena solidaridad de Emiratos Árabes Unidos y su apoyo inquebrantable a todas las medidas adoptadas por Marruecos para preservar su seguridad y estabilidad, garantizar la protección de sus ciudadanos y residentes y salvaguardar los logros del país.

Asimismo, elogió la eficacia y la vigilancia de los servicios de seguridad marroquíes por haber frustrado los planes terroristas e identificado a las personas implicadas.

El ministro reiteró el rechazo categórico de Emiratos Árabes Unidos a todas las formas de terrorismo y extremismo, así como a cualquier acto destinado a socavar la seguridad y la estabilidad de los Estados. También subrayó la importancia de reforzar la cooperación regional e internacional para hacer frente a este tipo de amenazas.