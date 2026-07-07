El presidente de Emiratos nombra por decreto a Mohammed Saeed Al Shehhi secretario general de la Autoridad Nacional de Medios

ABU DABI, 7 de julio de 2026 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, ha emitido un decreto federal por el que nombra a Mohammed Saeed Rashid Al Shehhi secretario general de la Autoridad Nacional de Medios, con rango de subsecretario de Ministerio.

El secretario general de la Autoridad Nacional de Medios será responsable ante el presidente del organismo de diseñar, evaluar y supervisar la narrativa mediática de Emiratos Árabes Unidos, contribuyendo a reforzar la reputación y la imagen positiva del país.

Asimismo, tendrá entre sus funciones la detección temprana de las crisis mediáticas que afecten a Emiratos Árabes Unidos, la supervisión de la elaboración de las políticas, estrategias y legislación de la Autoridad relacionadas con la organización y el desarrollo del sector nacional de los medios de comunicación, así como la concesión de licencias a los medios y a las actividades del sector.

También supervisará la Agencia de Noticias de Emiratos (WAM) y organizará el registro y la acreditación de periodistas y corresponsales de medios de comunicación extranjeros en el país, incluidas las zonas francas.

Mohammed Saeed Al Shehhi ocupó anteriormente el cargo de secretario general del Consejo de Medios de Emiratos Árabes Unidos. A lo largo de su trayectoria ha desempeñado diversos puestos de responsabilidad en los sectores de los medios de comunicación, las zonas especializadas y el deporte. Asimismo, supervisó la ejecución de varios proyectos destinados al desarrollo del sector mediático en Emiratos y al fortalecimiento del talento y las capacidades nacionales en estos ámbitos.