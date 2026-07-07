Global South Utilities se expande a Sudamérica mediante una alianza con Guyana

GEORGETOWN, 7 de julio de 2026 (WAM) — La empresa emiratí Global South Utilities (GSU), perteneciente a Resources Investment Company, ha firmado un memorando de entendimiento con Guyana Power and Light, la compañía eléctrica nacional de Guyana, para explorar oportunidades de desarrollo de proyectos de infraestructuras energéticas.

La firma del acuerdo tuvo lugar en presencia del ministro de Comercio Exterior de Emiratos Árabes Unidos, Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, al margen de la visita de una delegación económica emiratí a Guyana en el marco de la iniciativa UAE Trade Days.

El memorando establece un marco de cooperación para identificar, evaluar y desarrollar posibles proyectos en el sector energético de Guyana, entre ellos iniciativas relacionadas con la generación de electricidad, las infraestructuras energéticas, la modernización de las redes de distribución y la integración de fuentes de energía renovable, con el objetivo de mejorar la fiabilidad, la resiliencia y la sostenibilidad del sistema energético nacional.

El acuerdo fue suscrito por el diputado y ministro de Obras Públicas y Aviación de Guyana, Deodat Indar, en representación de Guyana Power and Light, y por Ali Al Shammari, director general y consejero delegado de Global South Utilities.

La alianza se produce en un momento en que Guyana, una de las economías de mayor crecimiento del mundo, busca responder a la creciente demanda de infraestructuras energéticas modernas, fiables y sostenibles capaces de respaldar su rápido desarrollo económico.

La colaboración también ofrece una plataforma para evaluar oportunidades de desarrollo del sector energético de Guyana, al tiempo que refuerza la creciente presencia económica de Emiratos Árabes Unidos en Sudamérica y el Caribe.

Ali Al Shammari afirmó que Guyana atraviesa una etapa decisiva de desarrollo económico y de infraestructuras, lo que genera importantes oportunidades para construir sistemas energéticos más resilientes que impulsen un crecimiento sostenible.

Añadió que la cooperación con Guyana Power and Light permitirá explorar proyectos destinados a modernizar la infraestructura eléctrica y acelerar la transición energética del país.

Asimismo, señaló que el acuerdo representa un hito importante en la estrategia de expansión internacional de la compañía y refleja el compromiso de GSU con el desarrollo de infraestructuras energéticas fiables, sostenibles y preparadas para el futuro en mercados emergentes y de alto crecimiento.

También destacó la importancia de las alianzas internacionales para apoyar el desarrollo sostenible y fomentar una cooperación económica duradera.

El memorando refleja el fortalecimiento de las relaciones económicas entre Emiratos Árabes Unidos y Guyana y respalda los objetivos de la misión comercial emiratí a Sudamérica y el Caribe, orientada a reforzar la cooperación bilateral y explorar nuevas oportunidades en sectores estratégicos.

La alianza supone la primera entrada de GSU en Sudamérica y se enmarca en la estrategia de la compañía de expandirse en los mercados emergentes mediante la colaboración con gobiernos y operadores nacionales de energía para desarrollar infraestructuras modernas que refuercen la seguridad energética y favorezcan un desarrollo económico sostenible.