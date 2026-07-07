Mansour bin Zayed crea por resolución un tribunal especializado en delitos de trata de personas

ABU DABI, 7 de julio de 2026 (WAM) — El jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente, vice primer ministro y presidente de la Corte Presidencial, en su calidad de presidente del Departamento Judicial de Abu Dabi (ADJD), ha emitido la Resolución nº 40 de 2026 por la que se crea un tribunal especializado para juzgar los delitos de trata de personas en el emirato de Abu Dabi.

La resolución se enmarca en los esfuerzos continuos por reforzar un sistema judicial especializado y ofrecer los más altos estándares de justicia de forma ágil, constituyendo un paso significativo para fortalecer los mecanismos de protección jurídica y salvaguardar la dignidad y los derechos humanos.

En línea con el principio de especialización integral de la justicia, el nuevo tribunal establece un marco procesal integrado dentro de su estructura organizativa. Este comienza con una Fiscalía especializada encargada de investigar y ejercer la acción penal en los delitos de trata de personas y se extiende a los tribunales de primera instancia y de apelación con competencia sobre este tipo de delitos.

Este marco integrado tiene como objetivo mejorar la eficiencia de los procedimientos judiciales y agilizar la resolución de los casos.

Con el fin de reforzar el sistema integral de protección y unificar los esfuerzos, la resolución establece que el nuevo tribunal será competente para conocer de todos los casos de trata de personas que se produzcan en el emirato de Abu Dabi. Asimismo, dispone que todos los tribunales que actualmente tramitan este tipo de causas deberán remitirlas al nuevo órgano judicial, salvo aquellos procedimientos en los que ya haya concluido la fase de alegaciones, garantizando así que todos estos casos sean examinados dentro de un marco judicial especializado.

El subsecretario del Departamento Judicial de Abu Dabi será el encargado de dictar las decisiones necesarias para aplicar las disposiciones de esta resolución y garantizar que el nuevo tribunal ejerza sus competencias de manera eficaz.