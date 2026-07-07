El presidente de Senegal recibe a Shakhboot bin Nahyan

DAKAR, 7 de julio de 2026 (WAM) — El presidente de Senegal, Bassirou Diomaye Faye, recibió al ministro de Estado de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Shakhboot bin Nahyan Al Nahyan, en el marco de su visita oficial a Dakar.

El jeque Shakhboot bin Nahyan transmitió al presidente Faye los saludos del presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan; del jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente, primer ministro y gobernante de Dubái; y del jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente, vice primer ministro y presidente de la Corte Presidencial, junto con sus mejores deseos de progreso y prosperidad para el Gobierno y el pueblo de Senegal.

Por su parte, el presidente Faye trasladó sus saludos al presidente Mohamed bin Zayed Al Nahyan, al jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum y al jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, y expresó sus mejores deseos de progreso y desarrollo para el Gobierno y el pueblo de Emiratos Árabes Unidos.

Durante el encuentro, ambas partes abordaron las relaciones bilaterales entre Emiratos Árabes Unidos y de Senegal, así como las oportunidades para reforzar la cooperación en ámbitos como la economía, el comercio, la inversión, las energías renovables, la seguridad alimentaria, la inteligencia artificial, las infraestructuras y los servicios logísticos.

El jeque Shakhboot bin Nahyan destacó que las relaciones entre Emiratos Árabes Unidos y Senegal se sustentan en una larga tradición de amistad y cooperación, y reiteró el compromiso de su país de seguir trabajando junto a Senegal para fortalecer unas alianzas que contribuyan a las prioridades de desarrollo y respondan a los intereses comunes de ambas naciones.

Asimismo, las dos partes intercambiaron puntos de vista sobre diversas cuestiones regionales e internacionales de interés común y subrayaron la importancia de mantener una coordinación y unas consultas permanentes entre ambos países.